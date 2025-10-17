Кога е најдобро време да се јаде јаболко?

Јаболката се богати со растителни влакна и антиоксиданси и можат значително да придонесат за здравјето на дигестивниот систем.

Но, дали делот од денот кога ги јадеме може дополнително да ги зголеми нивните придобивки? Експертите за исхрана откриваат во кој дел од денот јаболкото има најголем ефект врз телото.

Утро за добар почеток на денот

Јаболкото е одличен избор за почеток на денот бидејќи дава чувство на ситост, но е нискокалорично. Д-р Жаклин Вернарели, нутриционист епидемиолог, истакнува дека јаболката имаат низок гликемиски индекс и содржат хлорогена киселина, која помага во стабилизирање на шеќерот во крвта по оброкот.

„Јаболката се практична, нискокалорична храна богата со растителни влакна, витамини и антиоксиданси кои го поддржуваат здравјето на срцето, варењето и имунолошкиот систем. Тие се исто така извор на антиинфламаторни соединенија, како што се витамин Ц и кверцетин“, објаснува Вернарели.

Иако едно јаболко нема чудесно да го забрза метаболизмот, може нежно да го стимулира варењето на храната наутро, додава диететичарката Лорен Манакер.

Пред оброци – сојузник во контролата на апетитот

Јадењето јаболко еден или два часа пред главниот оброк може да помогне во контролата на телесната тежина. Јаболкото го поттикнува чувството на ситост и може да го намали внесот на калории за време на оброкот. Диететичарот Морган Вокер објаснува дека влакната во јаболкото ја забавуваат апсорпцијата на јаглехидратите, што помага во одржувањето на стабилни нивоа на шеќер во крвта.

Едно средно големо јаболко содржи околу 4 до 5 грама влакна, а редовниот внес на влакна е поврзан со помал ризик од срцеви заболувања и дијабетес тип 2.

Пред тренинг како природен извор на енергија

Јаболкото може да биде добар избор и пред вежбање. Некои луѓе сакаат да го јадат два до три часа пред вежбање, додека на други им е добро со мала ужина од неколку парчиња непосредно пред тренинг.

„Природните шеќери во јаболкото обезбедуваат брза енергија, а влакната помагаат во одржувањето на стабилен шеќер во крвта“, вели диететичарот Ешли Коф. Сепак, луѓето чувствителни на влакна треба да избегнуваат јаболко непосредно пред интензивно вежбање, забележува Манакер.

Здрава алтернатива на слатките со оброци или навечер

Јаболко може да се додаде во појадок, ручек или вечера. Професорката по нутриционистичка наука, д-р Ан ВанБебер, препорачува додавање јаболка во овесна каша, мафини или сервирање како дел од лесна вечера.

Ако копнеете по нешто благо по вечерата, јаболкото е поздрава алтернатива на десертот. Може да се сервира со путер од јаткасти плодови или да се посипе со малку цимет за дополнителен вкус и ситост.

Јадете го кога најмногу ви одговара

„Најдобро време да јадете јаболко е кога е најверојатно дека ќе го јадете“, вели Манакер. Некои луѓе претпочитаат да го јадат наутро, додека други уживаат во него попладне или навечер. Најважно е јаболкото да биде дел од балансирана исхрана.

Таа исто така додава дека е корисно да се комбинира јаболко со путер од бадеми или кикирики, бидејќи здравите масти и протеините дополнително го забавуваат зголемувањето на шеќерот во крвта. Тој исто така препорачува да се јаде јаболкото со кора, бидејќи содржи дополнителни влакна и хранливи материи.

Јаболката се секогаш добар избор

Јаболката се здрава храна што може да се вклучи во исхраната во кое било време од денот. Сепак, нивното јадење во одредено време може да донесе дополнителни придобивки. Јаболко пред тренинг може да ја зголеми енергијата, по вечерата може да задоволи желба за благо, а за појадок помага во варењето и ве прави да се чувствувате сити подолго време. Ако вашата цел е регулирање на телесната тежина, јаболко пред оброк може да биде корисна, нискокалорична алатка за контрола на апетитот.