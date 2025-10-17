Energy Delivery Solutions Инфо Поинт: Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 17 октомври изнесува 125,11 евра за мегават час, на МЕМО 129,59 евра за мегават час

Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 17 октомври просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 125,11 евра/mwh, додека на Македонската берза за електрична енергија цената е 129,59 евра/mwh.

Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 110,79 евра за мегават час, а на MEMO 120,86 евра.

Цена на Storage MAX, индекс кој ја покажува разликата помеѓу часовните берзански цени помеѓу 12 и 14 часот наспроти часовните берзански цени во периодот помеѓу 18 и 20 часот, изнесува 71,33 евра за мегават час.

Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 35,40 евра, додека цена според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 32,09 евра.

Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.