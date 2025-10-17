Вакцина против рак спречила 88 проценти од агресивните тумори во студија на глувци

Вакцината против рак од нова генерација може ефикасно да го спречи развојот на повеќе видови рак со ефикасност до 88 проценти во случај на одредени видови тумори, како што покажа американска студија спроведена на лабораториски глувци.

Студија спроведена од истражувачи на Универзитетот во Масачусетс во Амхерст покажува дека нивната вакцина базирана на наночестички е ефикасна во спречувањето на меланом, рак на панкреас и тројно негативен рак на дојка кај лабораториски глувци, објавува порталот Science Alert.

Како што се вакцините дизајнирани да го спречат развојот на болести предизвикани од вирусни инфекции, новата вакцина против рак делува така што го тренира имунолошкиот систем да ги напаѓа туморите кога ќе се појават повторно. Не само што кај 88 проценти од вакцинираните глувци туморите исчезнаа (во зависност од видот на рак), туку вакцината исто така ги намали, а во некои случаи и целосно го спречи нивното ширење.

Во првите тестови, научниците од Универзитетот во Масачусетс во Амхерст во САД вакцинираа група глувци со наночестички што содржат меланомиски пептиди пред да ги изложат тест-животните на клетки на меланом неколку недели подоцна. Пептидите против меланом се нарекуваат антигени, слично на тоа како што вакцината против грип обично содржи делови од инактивиран вирус на грип.

Формулацијата ги активираше имунолошките клетки, наречени Т-клетки, подготвувајќи ги да го препознаат и нападнат ракот. Од глувците кои ја примија вакцината со наночестички, 80 проценти преживеаа, а нивните тумори исчезнаа во текот на 250-дневниот период на студијата. Спротивно на тоа, глувците кои не беа вакцинирани или беа вакцинирани со традиционални вакцини развија тумори и починаа во рок од седум недели.

Во втората рунда на тестирање, тимот користеше поопшт антиген, супстанца наречена туморски лизат, направена од разградени клетки на рак изолирани од тумори. Се претпоставува дека лизатот го алармира имунолошкиот систем за низа видови на рак, кои би можеле да се користат за да се спречи повторување на туморот.

На глувците им беше дадена оваа верзија на вакцината пред да бидат изложени на меланом, рак на панкреас или тројно негативен рак на дојка. Тие беа изненадени од стапките на отфрлање на туморот; 88 проценти од глувците изложени на рак на панкреас, 75 проценти изложени на рак на дојка и 69 проценти изложени на меланом ги отфрлија своите тумори.

Кога истражувачите симулираа метастази (ширење) на ракот кај преживеаните глувци вакцинирани со наночестички, открија дека болеста не се развива.

„Со инженерство на овие наночестички за активирање на имунолошкиот систем преку повеќекратни активации кои се комбинираат со специфични антигени за рак, можеме да го спречиме растот на туморот со извонредни стапки на преживување“, рече Прабани Атукорале, доцентка по биомедицинско инженерство на Колеџот за инженерство Ричо на Универзитетот Масачусетс Амхерст.

Нејзиното претходно истражување покажа дека нов лек базиран на наночестички може да ги намали и елиминира туморите на ракот кај глувците, а потоа се покажа дека има превентивни ефекти.

Тимот научници верува дека клучот лежи во таканаречениот „супер адјуванс“, кој се состои од липидни наночестички кои капсулираат два имунолошки адјуванс (супстанции кои му помагаат на друг агенс да биде поефикасен) и ги доставуваат заедно за да стимулираат имунолошки одговор. Треба да се напомене дека во оваа фаза работата се спроведуваше исклучиво на лабораториски глувци, па затоа нема гаранција дека резултатите ќе бидат успешно пренесени на луѓето.

Но, оваа техника потенцијално би можела да се адаптира и примени за создавање терапевтски и превентивни процеси, придонесувајќи за лекување на пациенти по дијагнозата и спречувајќи ракот да се вкорени кај пациенти со висок ризик од развој на рак. Резултатите од истражувањето се објавени во стручното списание „Cell Reports Medicine“.