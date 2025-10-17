Хрватска купува 30 отсто од Македонска берза?

ПочетнаЕКОНОМИЈАХрватска купува 30 отсто од Македонска берза?
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на 68-мата седница со која претседаваше Претседателката на КХВ  М-р Бујаре  Абази  донесе Решение со кое на правното лице Finansiska agencija FINA од Р. Хрватска се дава согласност да стекне квалификува­но учес­тво во Македонска берза АД Скопје, односно индиректно преку Zagrebacka burza d.d да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со пра­во на глас од Македонска берза АД Скопје.

FINA чиј единствен основач и содружник е државата Република Хрватска веќе има добиено согласност од  хрватскиот регулатор ХАНФА да се стекне со директно квалификувано учество во Zagrebacka burza d.d.

Доколку понудата за преземање биде успешна FINA може директно да стекне 50% +1 акција во Zagrebacka burza d.d. а со тоа и индиректен удел од 14,99% во Македонска берза АД Скопје.

Ако  FINA стигне до максимален удел од 100% во Zagrebacka burza d.d.  со тоа  индиректниот  удел во Македонска берза АД Скопје ќе биде до 29,98%, стои во соопштението на КХВ.

