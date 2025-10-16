Словенија лани имала најмал отпад од храна по жител во ЕУ

На Светскиот ден на храната, европскиот завод за статистика Евростат ги објави најновите достапни податоци за отпадот од храна во ЕУ.

Во 2023 година, општинските претпријатија во Унијата собраа вкупно 58,2 милиони тони отпад од храна, што е 130 килограми по жител. Словенија се покажа најдобро со 78 килограми.

Количината на собран отпад од храна претходната година беше малку, за 0,7 проценти, поголема отколку во 2022 година.

Ако 130 килограми собран отпад од храна по жител се поделат на поединечни сектори, убедливо најголемиот дел (69 килограми) паѓа на домаќинствата. Следат производителите на храна и пијалоци со 24 килограми, потоа угостителите со 14 килограми, 12 килограми отпад од примарно производство, т.е. земјоделците, и 10 килограми за трговците или другите дистрибутери на храна.

Постоеја големи разлики меѓу земјите од ЕУ. Кипар беше на врвот со 286 килограми, по него следуваше Данска со 261 килограм, каде што се издвои економски важната прехранбена индустрија, а Грција беше на третото место со 201 килограм.

Во Португалија, количината по глава на жител беше 183 килограми, што беше повисоко од просекот во Ирска (157 килограми), Белгија (146 килограми), Франција (142 килограми), Италија (138 килограми) и Естонија и Германија (131 килограм).

Од друга страна, Словенија беше на дното на листата со 78 килограми, при што домаќинствата учествуваа со 34 килограми, а угостителите со 26 килограми. Бројките во останатите сектори беа многу ниски.

Унгарија се рангираше веднаш над Словенија (88 килограми), додека помалку од 100 килограми фрлена храна по глава на жител беше собрана во Словачка (97 килограми) и Чешка (98 килограми).

Податоците за Бугарија, Романија, Шпанија и Литванија не се достапни, па затоа Евростат го пресметува просекот на ЕУ врз основа на најновите достапни информации за тие земји.

Отпадот од храна вклучува храна што сè уште може да се јаде, како и разни лушпи, семји, коски, лушпи од јајца и слични супстанции што не се сметаат за јадливи и за кои е тешко да се спречи да завршат како отпад.

Затоа, земјите се обидуваат да ја намалат количината на храна што сè уште е јадлива. Во 2023 година, во Словенија имало 29 килограми таква храна, според податоците на Словенечкиот статистички институт објавени во ноември минатата година.

Сепак, на крајот на септември, словенечките статистичари објавија и податоци за минатата година. Минатата година во Словенија фрлиле просечно 79 килограми по жител, од кои 36 проценти, или малку повеќе од 28 проценти, беа јадливи.