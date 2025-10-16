Профитот на „Goldman Sachs“ ги надмина очекувањата

„Goldman Sachs Group Inc.“ објави подобар од очекуваниот профит за третиот квартал, бидејќи банката е на добар пат да ја има својата најдобра година досега во инвестициското банкарство и тргувањето со средства.

Профитот на компанијата скокна за 37 проценти на 4,1 милијарди долари во кварталот. Тоа е еквивалентно на 12,25 долари по акција, надминувајќи ги очекувањата на аналитичарите за 11,03 долари по акција.

Приходите се зголемија за 20 проценти на 15,18 милијарди долари, исто така надминувајќи ги очекувањата.

Финансиската активност се зголемува во голема мера поради порастот на спојувањата и аквизициите, бидејќи купувачите се потпираат на долгот за да склучат зделки. Зделките со приватен капитал се исто така во пораст, вклучувајќи рекордни 55 милијарди долари за „Electronic Arts“, каде што „Goldman Sachs Group Inc“ советуваше за зделката во септември.

Одделите за меѓународно банкарство и тргување со средства на „Goldman Sachs“ објавија рекордни приходи во првите девет месеци од годината.

Приходите од осигурување на долгови на банката се зголемија за 30% во третиот квартал. Приходите од инвестициското банкарство, во меѓувреме, скокнаа за 42%, предводени од порастот на советодавните надоместоци.

Приходите од тргување со акции се зголемија за 12% во однос на истиот период претходната година.

„Goldman Sachs“ даде релативно поволни изгледи за своите резерви за кредити во споредба со оние на конкурентот „JPMorgan Chase & Co“, кој беше погоден од изложеноста на банкротираната „Tricolor Holdings“.

Откако двете банки ги објавија своите финансиски извештаи, „Goldman Sachs“ објави помала резерва за загуби од кредити од претходната година од 339 милиони долари, помалку од очекуваното, додека резервацијата на „JPMorgan“ од 3,4 милијарди долари ги надмина проценките на аналитичарите.

Паѓањето на „Tricolor Holdings“ не влијаеше на „Goldman Sachs“, но придонесе за отпис од 170 милиони долари од страна на „JPMorgan“, зголемувајќи ги вкупните резерви на банката.

„Tricolor Holdings“, со седиште во Далас, дилер на половни автомобили и заемодавач со хипотеки со висок ризик, поднесе барање за заштита од банкрот минатиот месец. Американските обвинители, исто така, истражуваат обвинувања за измама од страна на компанијата.