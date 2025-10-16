Загубите од осигурување од катастрофи надминаа 100 милијарди долари шеста година по ред

Глобалните загуби од осигурување од природни катастрофи надминаа 100 милијарди долари во 2025-та година, иако послабата активност на ураганите засега доведе до невообичаено ниски трошоци во третиот квартал.

Прелиминарните загуби од осигурување за првите девет месеци од 2025-та година сега се околу 105 милијарди долари, соопшти „Gallagher Re“ во извештај од среда. Ова би била шеста календарска година по ред со загуби што надминуваат 100 милијарди долари и осма од 2017-та година.

Зголемувањето на глобалните температури придонесува за зголемување на фреквенцијата и интензитетот на временските настани како што се ураганите и пожарите, што доведува до поголеми загуби за осигурителната индустрија. Научниците очекуваат 2025-та година да се рангира како втора или трета најтопла година досега.

Сепак, загубите од осигурување за првите три квартали од оваа година се за 8% пониски од просекот за 2015-2024 година.

Иако шумските пожари во Лос Анџелес во јануари и силните бури во САД доведоа до повисоки загуби од осигурувањето на почетокот на годината, невообичаено слабата активност на ураганите резултираше со пониски од просечните загуби за осигурителниот сектор во третиот квартал: помалку од 15 милијарди долари, најниска од 2016-та година.

„Доколку последните три месеци од 2025-та година останат умерени и на ниво на неодамнешните историски загуби во четвртиот квартал, ова веројатно ќе обезбеди дополнителен поттик за финансиските бафери на секторот за (ре)осигурување“, изјави во соопштението Стив Бовен, главен научен директор на „Gallagher“.