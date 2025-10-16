Збогум: Ова е последниот „Volkswagen Touareg“ (ФОТО)

„Volkswagen“ официјално потврди дека „Touareg“ ќе излезе од производствената линија во 2026-та година, а „Final Edition“ ќе служи како „лебедова песна“ за водечкиот SUV на германскиот бренд – барем во неговата сегашна „SUS“ форма.

„Final Edition Touareg“ не е ограничен само на една спецификација, туку е достапен низ целата линија на опрема.

Заедничка карактеристика кај сите варијанти е тоа што „Volkswagen“ постави суптилна буква „Final Edition“ ласерски гравирана на рамките на задните прозорци, а истата буква се појавува на осветлените прагови, декоративните елементи на контролната табла и рачката на менувачот обложена со кожа кај моделите од повисока класа.

Основната спецификација на „Touareg“ доаѓа стандардно со 18-насочни греени седишта за удобност, закривен инфозабавен систем „Закривен дисплеј“, 18-инчни тркала и целосен пакет „ADAS“ системи за помош.

Изградбата „Elegance додава IQ.Light LED“ матрични фарови, 3D задни светла, амбиентално осветлување во повеќе бои, четкани алуминиумски или фини дрвени украси во кабината и хромирани издувни цевки.

„R-Line“ се издвојува со поспортски комплет за каросерија и седишта, додека врвниот „R Hybrid“ има сè што би можеле да посакате, вклучувајќи 22-инчни алуминиумски тркала со сини сопирачки челипери.

„VW Touareg Final Edition“ ќе биде достапен за нарачка до крајот на март 2026-та година. Во Германија, цените почнуваат од 75.025 евра за основниот модел и достигнуваат до 103.005 евра за „Touareg R Hybrid“. Најмоќната верзија има комбинирана моќност од 456 ks и 700 Nm вртежен момент од „plug-in“ хибридниот погонски склоп.