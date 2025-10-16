ФАО: 673 милиони луѓе гладуваат во светот, 2,8 милијарди не можат да си дозволат здрава исхрана

Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) денес, по повод Светскиот ден на храната, објави дека иако светот произведува доволно храна за сите, 673 милиони луѓе се гладни, а 2,8 милијарди не можат да си дозволат здрава исхрана.

Токму затоа мисијата на ФАО, која го одбележува својот 80-годишен јубилеј, останува порелевантна од кога било – да обезбеди подобро производство, подобра исхрана, подобра животна средина и подобар живот за сите преку иновации, партнерства и заедничко дејствување, се наведува во соопштението.

Исто така, се потсетува дека, во текот на осум децении работа, ФАО им помогна на земјите ширум светот да го подобрат земјоделското производство, политиките за храна и квалитетот на исхраната.

Од воспоставување меѓународни стандарди за безбедност на храната и искоренување на животински болести како што е говедската чума, до воведување системи за рано предупредување и дигитални решенија за земјоделството, ФАО придонесе во глобалната борба против гладот ​​и сиромаштијата, се вели во соопштението.