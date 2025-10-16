Apple го претстави M5, кој носи голем скок во AI перформансите

Apple официјално го претстави SoC M5, кој носи значителни подобрувања во перформансите и целосна оптимизација за вештачката интелигенција. Според нивните интерни тестови, во споредба со минатогодишниот M4, M5 носи повеќе од четири пати поголема моќност на графичкиот процесор во задачите со вештачка интелигенција, што корисниците дефинитивно ќе го почувствуваат.

Имено, M5 е направен на производствен процес од 3 нанометри од третата генерација, а Apple тврди дека неговиот процесор содржи најмоќно јадро за перформанси во светот. SoC нормално има 10 јадра, четири за перформанси и шест за енергетска ефикасност, што обично обезбедува до 15 проценти подобри перформанси на повеќе јадра во споредба со M4.

Кога станува збор за графичките можности, Apple наведува дека M5 има 45 проценти побрз графички процесор, додека пропусниот опсег на меморијата е зголемен на 153 GB/s, или речиси 30 проценти. Покрај тоа, M5 поддржува до 32 GB RAM меморија и носи нов Neural Accelerator во секое јадро на GPU за побрза обработка на задачи со вештачка интелигенција, без разлика дали станува збор за модели на дифузија во апликации или локално извршување на LLM преку webAI.

Конечно, да го споменеме новиот ray tracing engine, кој во комбинација со редизајнираниот динамички кеш систем од втората генерација, овозможува помазно играње, пореалистично прикажување на 3D графика и побрзо рендерирање на посложени проекти.