ЕУ сака да ги забрани социјалните медиуми за лица под 13 години

Европаратениците во Европскиот парламент во четврток ја поддржаа брзата имплементација на Законот за дигитални услуги и забраната за штетни практики кои предизвикуваат зависност кај малолетниците, вклучително и забрана за социјални медиуми за лица под 13 години.

Европаратениците во Комитетот за внатрешен пазар и заштита на потрошувачите на Европскиот парламент во четврток усвоија извештај со 32 гласа „за“, 5 „против“ и 9 „воздржани“, изразувајќи загриженост за неуспехот на главните онлајн платформи соодветно да ги заштитат малолетниците и предупредувајќи за ризиците поврзани со зависноста, менталното здравје и изложеноста на нелегална и штетна содржина, соопшти Европскиот парламент.

Пратениците предложија минимална возраст од 16 години за пристап до социјални мрежи, платформи за споделување видеа и тракери за вештачка интелигенција (ВИ), освен ако родителите не одобрат, и минимална возраст од 13 години за пристап до која било социјална мрежа.

Извештајот беше поддржан од хрватските европратеници Томислав Сокол (ХДЗ/ЕПП) и Билјана Борзан (СДП/С&Д), членови на надлежниот комитет, кои учествуваа во неговото обликување со амандмани.

Во соопштение за медиумите, канцеларијата на европратеникот од ХДЗ истакна дека, „по амандманите направени од Сокол во извештајот“, покрај воведувањето минимална возраст за пристап до социјалните мрежи, ЕП побара забрана за алгоритамски системи за препорачување содржини за малолетници.

„Со амандманот што го поднесов, побарав забрана за алгоритамски системи за препорачување содржини за малолетници и ми е мило што токму тоа беше усвоено во извештајот. Имено, алгоритамските системи засновани на профилирање промовираат содржина кај малолетниците, што го зголемува времето поминато пред екранот и поттикнува зависно однесување“, вели Сокол.

„На пример, алгоритмот го препознава омилениот херој на детето од анимиран филм, а потоа му покажува што е можно повеќе дигитална содржина поврзана со тој лик, со цел да го задржи неговото внимание и да го продолжи времето поминато пред екранот“, рече Сокол, велејќи дека ваквите практики се неприфатливи.

„Дигиталниот свет мора да се прилагоди на развојните потреби на децата, а не на пазарните интереси, а со овој извештај испраќаме токму таква порака“, објаснува Сокол.

Борзан предупредува на штетните последици од дигиталната зависност за малолетниците.

Многу деца имаат непријатни искуства на интернет, но се проценува дека им раскажуваат на своите родители само за еден од десет такви случаи. Ваквите искуства имаат негативно влијание врз менталното здравје на децата и младите. На пример, во Шпанија, една студија покажа дека повеќе од 15 проценти од младите луѓе на возраст од 14 до 17 години се обиделе да се самоубијат, а речиси 30 проценти направиле некаков вид самоповредување во последната година, забележува европратеникот од СДП.

„Повеќето деца имаат Фејсбук, Инстаграм или Тик Ток и покрај постојните ограничувања за возраст. Според најновото истражување на ЕУ, дури 60 проценти од децата лажно ја покажуваат својата возраст за да креираат сметка на социјалните мрежи. (Возраста би требало да се докажува со сложени механизми што вклучуваат проверка на лични документи“, рече Билјана Борзан.

Борзан потсетува дека „само една петтина од родителите во Хрватска користат родителски контроли“.

„Тие мора да бидат многу полесни за употреба. Интересно е како кога треба да ни продадат крем за лице, интернет гигантите можат да ја погодат нашата возраст, но кога детето ги користи нивните платформи, не знаело. Исто така, предлагаме да се воведе повисоко ниво на лична одговорност за менаџерите на интернет компаниите кои свесно ги ставаат децата во опасност“, вели Борзан.

Парламентот ќе гласа за своите препораки за зголемување на безбедноста на малолетниците на интернет на пленарната седница од 24 до 27 ноември.и и моторни нарушувања.