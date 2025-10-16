Владата на САД е во блокада веќе 15 дена: Сенатот повторно не го усвои законот за финансирање

По деветти пат, Сенатот на САД не успеа да го усвои републиканскиот закон за привремено финансирање на владата на Соединетите Американски Држави, додека затворањето на владата влезе во својот 15-ти ден.

Сенатот го отфрли законот, кој претходно беше усвоен од Претставничкиот дом, со 51 глас за наспроти 44. Сепак, за усвојување беа потребни најмалку 60 гласови „за“, објавува CNN.

Тројца демократски сенатори – Кетрин Кортез Масто, Џон Фетерман и независниот Ангус Кинг, кој е дел од демократската група – повторно гласаа заедно со републиканците во обид да го усвојат законот.

Сенаторот Ранд Пол беше единствениот републиканец кој гласаше против предлогот.

Затворањето на американската влада започна на 1 октомври, почетокот на фискалната 2026 година, откако демократите во Сенатот го отфрлија законот за краткорочно финансирање со кој федералните оддели ќе останеа отворени до 21 ноември.

Демократите продолжуваат да одбиваат да го поддржат предлогот на републиканците без значителни отстапки, првенствено во областа на здравствената заштита.