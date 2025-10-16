Илјадници луѓе го тужат фармацевтскиот гигант: Продавале бебешка пудра контаминирана со азбест

Во Обединетото Кралство е поднесена голема тужба против фармацевтскиот гигант Johnson & Johnson, обвинувајќи ја компанијата дека свесно продава бебешка пудра контаминирана со азбест, објавува BBC.

Тужбата вклучува 3.000 луѓе и се базира на интерни меморандуми и научни извештаи што ги виде BBC.

Тужителите тврдат дека Johnson & Johnson знаеле уште во 1960-тите дека нивната пудра содржи влакнести форми на талк, како и минералите тремолит и актинолит. И двата минерали – во влакнеста форма – се класифицирани како азбест и се поврзани со потенцијално смртоносни форми на рак.

Судските документи тврдат дека J&J, и покрај тоа што знаел дека овие минерали се поврзани со рак, никогаш не ставил предупредувања на пакувањето на својата бебешка пудра. Наместо тоа, започнал агресивни маркетиншки кампањи кои ја прикажувале пудрата како симбол на чистота и безбедност.

Ги негира обвиненијата

J&J ги негира обвинувањата и вели дека никогаш свесно не продавал пудра контаминирана со азбест.

Во соопштението од компанијата се вели дека нивната бебешка пудра „ги исполнува сите регулаторни стандарди, не содржи азбест и не предизвикува рак“.

Продажбата на пудра во Обединетото Кралство беше запрена во 2023 година.

Тужбата одразува широка правна битка во Соединетите Американски Држави, каде што се поднесени бројни тужби, а тужителите добија милијарди долари отштета. Компанијата во некои случаи беше успешна во жалбата.

Адвокатите на тужителите проценуваат дека барањата за отштета во Обединетото Кралство би можеле да достигнат стотици милиони фунти и дека ова би можело да стане најголемата тужба за одговорност на производителите во британската историја.

Тврдењата за врската помеѓу пудрата и ракот се вртат околу азбестот – познат канцероген.

Талкот, кој се користел во пудрите на J&J, е природен минерал што често се наоѓа во близина на наслаги од азбест. Азбестните влакна слични на игла се поврзани со ракот.

Во тужбата се тврди дека J&J открил азбест во својата бебешка пудра уште во 1960-тите. Во еден интерен документ од 1973 година се наведува: „Нашата бебешка пудра содржи фрагменти од талк кои би можеле да се класифицираат како влакна. Повремено, може да се откријат траги од тремолит или актинолит…“

J&J тврди дека во меморандумот се дискутирале можни регулаторни промени што би можеле да ги дефинираат влакната од талк како азбест, што, според нив, не би било точно.

Истата година, раководителите разговарале за можен патент за метод за отстранување на азбестни влакна од талк. Писмото заклучува: „Можеби е подобро да се чува во тајност отколку да се објави во форма на патент и да се извести светот.“

J&J тврди дека дискусиите биле доверливи бидејќи новиот патент би бил исклучително вреден доколку методот функционирал – што се покажало како неточен.

Наместо да се ставаат предупредувања на шишињата, во тужбата се тврди дека J&J ги прикривале ризиците со децении за да го зголемат профитот.

Тужителите тврдат дека и покрај тоа што знаеле за канцерогените влакна, маркетинг тимот разговарал за начини за зголемување на продажбата.

Во 1970-тите и 1980-тите, рекламирањето во САД се фокусираше на прикажување на пудрата како „чиста и нежна“ за новороденчиња, додека во 1990-тите и 2000-тите, се фокусираше на афроамериканските жени.

Многу од тужителите во Обединетото Кралство имаат или починале од рак на јајници, мезотелиом – форма на рак поврзана со изложеност на азбест – и други видови рак. Се тврди дека сите користеле бебешка пудра J&J многу години.

Сиобан Рајан (63) беше млада мајка која им веруваше на рекламите и ја користеше пудрата.

„Мајка ми ја користеше и јас ја користев. Мирисаше убаво, беше мека и удобна. Кога се родија моите бебиња, ја користев на нив. Мислев дека правам најдобро за нив“, изјави таа за BBC од својот дом во Сомерсет.

„Беше шок. Само се прегрнавме и плачевме. Не можев да поверувам кога докторот ми кажа дека имам рак на јајници во четврти стадиум.“

По тешка хемотерапија, сепса и голема абдоминална операција, Сиобан преживеа и сега, 18 месеци подоцна, може да ја раскаже својата приказна. Таа верува дека ракот е предизвикан од употреба на прашок од J&J.

Ракот ѝ се вратил и лекарите ѝ рекле дека повеќе не може да се оперира. „Тие знаеле дека е контаминиран, но сепак го продавале на мајки и бебиња“, вели таа.

„Нашата бебешка пудра ги исполнуваше стандардите“

Порано овој месец, суд во Конектикат им наложи на J&J и на неговите компании-наследници да платат 25 милиони долари на маж со терминален перитонеален мезотелиом по цел живот користење на нивната пудра. Поротата ја прогласи компанијата за небрежна за продажба на производи контаминирани со азбест.

За време на судењето, поранешниот директор за токсикологија на J&J, д-р Стив Ман, призна дека дал тврдења за безбедност без да ги потврди податоците од тестовите и дека имал докази за азбест што не ги пријавил на менаџментот.

Судијата забележа дека се познати побезбедни алтернативи, како што е пченкарниот скроб, но компанијата продолжила да продава талк во САД до 2020 година и во Обединетото Кралство до 2023 година.

J&J ја објави жалбата и го оддели својот оддел за потрошувачи во нова компанија – Kenvue – која во соопштението рече: „Длабоко сочувствуваме со луѓето што живеат со рак. Знаеме дека тие и нивните семејства сакаат одговори – затоа фактите се важни.“

Компанијата тврди дека безбедноста на пудрата е потврдена со години тестирање во „независни и водечки лаборатории, универзитети и здравствени установи во Велика Британија и низ целиот свет“ и дека „бебешката пудра J&J е без азбест, е во согласност со сите прописи и не предизвикува рак“.