Трамп потврди дека ја овластил ЦИА да спроведува тајни операции во Венецуела

Претседателот Доналд Трамп изјави во среда дека ја овластил Централната разузнавачка агенција (ЦИА) да спроведува операции во Венецуела, значително зголемувајќи го притисокот на САД врз претседателот Николас Мадуро, поради серијата смртоносни напади врз наводни бродови за шверц на дрога во карипските води покрај брегот на земјата, пишува „Вашингтон пост“.

Трамп не кажа дали ја овластил ЦИА да го собори Мадуро, потег за кој се залагаа некои од неговите врвни советници за национална безбедност. „Мислам дека Венецуела го чувствува притисокот“, рече тој на прес-конференција во Белата куќа.

ЦИА испрати дополнителен персонал во Карибите и Централна Америка како дел од офанзивата на Трамп против нарко-картелите на западната хемисфера. Тие се таму за да собираат разузнавачки информации, а не за да спроведуваат вооружени операции, рекоа изворите, кои, како и другите, зборуваа под услов на анонимност поради чувствителноста на темата. Дронови за надзор на ЦИА, исто така, летаат над Мексико, барајќи лаборатории што го прават смртоносниот фентанил, додадоа тие.

ЦИА е вклучена во тим што ги следи бродовите за шверц на дрога во Карибите, но не е вклучена во донесувањето одлуки за тоа кои цели да се нападнат, рече еден поранешен функционер. Службениците на агенцијата се претпазливи да не се вклучат премногу блиску во тие напади, за кои некои пратеници рекоа дека би можеле да ги прекршат американските и меѓународните закони, додаде истиот извор.

Во седиштето на ЦИА, директорот Џон Ратклиф го зголеми финансирањето и персоналот за новоформираниот Центар за мисии на Америка и борба против наркотици, создаден со спојување на единиците на Западната хемисфера и поврзаните со дрога. Центарот го води искусен оперативец на ЦИА, познат по својот пристап на „агресивно дејствување“, и според поранешен функционер на агенцијата, „центарот се чувствува доста овластен“.

На Карибите, разузнавачката агенција традиционално користела пристап „hub-and-spoke“, во кој една станица на ЦИА покрива повеќе острови, рече поранешниот функционер. Овие тимови сега се засилуваат со дополнителен персонал, потврдија извори запознаени со операцијата.

Врвните советници за национална безбедност на Трамп водеа жестоки дебати околу политиката на Венецуела, особено дали да се обиде да го собори Мадуро, кого Вашингтон го обвинува за кражба на претседателските избори во Венецуела минатата година.

Таа насока, според еден извор, ја поддржуваат државниот секретар Марко Рубио и директорот на ЦИА, Џон Ратклиф. Во август, државниот обвинител Пам Бонди ја дуплираше наградата за информации на 50 милиони долари за апсење на Мадуро нарекувајќи го „закана за нашата национална безбедност“.

Трамп сè уште не донел конечна одлука дали да употреби сила за да го собори венецуелскиот лидер, рече извор запознаен со ситуацијата. Но, Трамп призна дека размислува за воени напади врз копнени цели во Венецуела.

„Сега секако размислуваме за копно бидејќи го имаме морето под контрола“, рече тој.

Одговорот на Венецуела

Мадуро е под обвинение на САД од 2020 година. Тие го обвинуваат за наркотероризам и заговор за преплавување на САД со кокаин.

„Нека ниту еден агресор не се осмели, бидејќи тие знаат дека тука се луѓето на ослободителот на Венецуела, Симон Боливар, дека тука се луѓето на нашите предци со кренати мечеви за да нè бранат под какви било околности“, рече потпретседателката Делси Родригез.

ЦИА и Јужна Америка

ЦИА одигра обемна и честопати клучна улога во политичките настани низ Централна и Латинска Америка во текот на 20-тиот и 21-виот век, главно за да се спречи ширењето на социјализмот, да се заштитат американските економски интереси и да се одржат про-Вашингтоновите влади. Интервенциите вклучуваа државни удари, разузнавачки операции, обука на паравоени групи, финансирање на опозицијата и пропаганда. Еден од најраните и најпознатите случаи беше државниот удар во Гватемала од 1954 година, каде што ЦИА го собори демократски избраниот претседател Џакобо Арбенц, бидејќи неговата аграрна реформа ги загрози интересите на американската компанија „Јунајтед Фрут“.

Во текот на 1960-тите и 1970-тите, ЦИА беше активно вклучена во операции против левичарските движења во Бразил, Уругвај, Аргентина, Боливија, Перу и Еквадор, честопати во соработка со локалните армии преку програма позната како Операција Кондор, во која режимите разменуваа разузнавачки информации и ги елиминираа политичките противници. На Куба, ЦИА направи неколку обиди за соборување на Фидел Кастро, вклучувајќи го и познатиот неуспешен слетување во Заливот на свињите во 1961 година и серија неуспешни обиди за атентат.

Во Чиле, ЦИА помогна во соборувањето на Аљенде и воспоставувањето на диктатурата на Пиноче во 1973 година. Во Никарагва во 1980-тите, ЦИА организираше, финансираше и вооружуваше контрареволуционерни сили (Контра) против Сандинистите, а во Ел Салвадор и Хондурас поддржуваше репресивни режими и паравоени групи за време на крвавите граѓански војни. Таа беше присутна и во Панама, каде што еднаш соработуваше со диктаторот Мануел Нориега, кого подоцна го напушти и помогна во соборувањето во 1989 година.