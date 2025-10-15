„Amazon“ планира да вработи 250.000 работници за празничната сезона

„Amazon.com“ планира да вработи 250.000 работници за време на шпицот на сезоната, исто како и во претходните две години. Тоа го прави трговецот на мало исклучок, во услови на инаку мрачен пазар на труд за празниците, објави „Bloomberg“.

Позициите вклучуваат полно работно време, скратено работно време и сезонски позиции, при што привремените работници заработуваат просечно 19 долари на час, соопшти „Amazon“. Платата за постојани работни места е во просек 23 долари на час.

Трговците на мало би можеле да додадат помалку од 500.000 сезонски работни места во САД оваа година – најмалку од 2009-та година, според извештајот на „Challenger“, „Gray“ и „Christmas“. Некои големи трговци на мало како „Target“ не го откриваат бројот на сезонски позиции оваа година. Минатата година, синџирот објави планови за вработување на 100.000 сезонски работници, се додава во извештајот.

Се очекува сезонските позиции во секторите за транспорт и складирање, исто така, да се намалат четврта година по ред, се вели во извештајот.

„Предупредувачкото темпо на најави досега сугерира дека компаниите не се обложуваат на голем сезонски поттик“, рече Енди Челенџер, виш потпретседател во фирмата.

Се очекува е-трговијата да продолжи да расте побрзо од вкупните малопродажни трошоци оваа година. Американските потрошувачи ќе потрошат 253,4 милијарди долари онлајн во ноември и декември. Тоа е за 5,3 проценти повеќе од 2024-та година, според „Adobe“.

Потрошувачите планираат да ги ограничат своите вкупни празнични трошоци поради скоковите на цените поврзани со тарифите и слабеењето на пазарот на трудот, според студија објавена во септември од „PricewaterhouseCoopers“.