Италија бара 5 милијарди евра од банките за буџетот

Владата на италијанската премиерка Џорџа Мелони бара 5 милијарди евра од банките за да го зајакне својот буџет, додека се обидува да постигне договор со секторот, изјавија за „Bloomberg“ луѓе запознаени со ова прашање.

Владините претставници во Рим разговараат за низа мерки што ќе ѝ овозможат на земјата да добие пари од банките без премногу да ги оптовари нивните биланси, рекоа луѓето, зборувајќи под услов на анонимност.

Проценките за тоа колку пари Рим би можел да собере сè уште не се конечни и се движат од околу 2,8 милијарди евра до повеќе од 5 милијарди евра, целта на владата.

Доверителите, претставени од Италијанската банкарска асоцијација, се состанаа доцна во понеделникот за да разговараат за ова прашање, според соопштението. Извршниот директор на групата, Елио Ротини, доби мандат да продолжи со проучувањето на прашањето, при што банките едногласно одобрија продолжување на нивниот повеќегодишен буџетски придонес „во истата логика на учество одобрена минатата година“, се вели во соопштението на здружението.

Министерството за финансии одби да коментира.

Меѓу опциите што се разгледуваат е оданочувањето на средствата што банките ги издвоиле за да избегнат плаќање данок воведен во 2023-та година, велат изворите. Мерките, исто така, ќе им овозможат на финансиските институции да ги ослободат средствата и да ги користат за дивиденди, давајќи му на Рим дополнителен паричен тек од оданочувањето на тие исплати.

Се очекува италијанскиот кабинет да се состане подоцна оваа недела за да разговара за мерките што ќе бидат вклучени во следниот буџет.

„Мислам дека би можеле да побараме помош од банките, како минатата година“, рече Мелони претходно минатата недела. Таа изрази увереност дека решение може да се најде оваа година.