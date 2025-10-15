Лагард: Никогаш не би прогласила крај на намалувањето на каматните стапки од страна на ЕЦБ

Претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард, изјави дека не може да прогласи крај на намалувањето на каматните стапки, иако повтори дека монетарната политика и економијата се „во добра состојба“.

Таа рече дека неизвесноста „значително се намалила“ од трговскиот договор со САД, при што ризиците за економскиот раст стануваат поизбалансирани, а оние за инфлацијата „прилично изедначени“.

На прашањето од „CNBC“ дали циклусот на монетарно олабавување е завршен, Лагард рече: „Никогаш не би го кажала тоа затоа што мислам дека работата на централен банкар никогаш не е завршена“.

Лагард и нејзините колеги постојано велат дека се задоволни од сегашните параметри на монетарната политика. Финансиерите се уверени дека каматните стапки се на вистинското ниво за да поддржат инфлација од 2%, дури и кога економијата на еврозоната страда од повисоки трговски тарифи на САД и уште една политичка криза во Франција.

Инвеститорите и аналитичарите веруваат дека намалувањето на каматните стапки е завршено откако ЕЦБ направи осум намалувања за една година и ја намали својата депозитна стапка на 2%. Но, некои претставници на финансиската институција не сакаат целосно да ја исклучат можноста за уште едно намалување, бидејќи прогнозите укажуваат на слаб раст и побавна инфлација во наредните години.

„Во позиција сме да реагираме доколку е потребно“, изјави Кристин Лагард во интервју во Вашингтон, каде што присуствува на годишните состаноци на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ).

„Иако сме во добра позиција, секогаш може да се случат непредвидени работи“, додаде таа.

Според ММФ, високата неизвесност и повисоките тарифи се причина за слабите перспективи за Европа. Во вторник, фондот објави нови прогнози дека бруто домашниот производ (БДП) на еврозоната ќе порасне за 1,2% за оваа година.

Податоците во голема мера се совпаѓаат со прогнозите на ЕЦБ, кои ќе бидат ажурирани во декември. Потоа дебатата за евентуално понатамошно намалување на каматните стапки би можела да се интензивира.

„Досега успеавме да ја скротиме инфлацијата. Во добра позиција сме. Но, мора да бидеме подготвени за сè“, рече Лагард.