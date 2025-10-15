Светска премиера: Ова е новиот „Alfa Romeo Tonale“ (ФОТО/ВИДЕО)

„Alfa Romeo“ претстави освежена верзија на моделот Tonale за 2026-та година.

Новиот модел носи промени во дизајнот, ентериерот, технологијата и гамата на погонските единици, со воведување на ново специјално издание и три нови бои на каросеријата.

Премиерата се одржа во Пиза, град избран поради неговото симболично значење и поврзаност со уметноста и технологијата. „Tonale 2026“ продолжува да се позиционира во сегментот на компактни премиум „SUV“ возила, каде што се натпреварува со модели како „Audi Q3“ и „BMW X1“.

Однадвор, автомобилот добива нова решетка на ладилникот во стилот на „33 Stradale“, со пошироки траги на тркалата и намален преден препуст. Достапни се и нови 20-инчни алуминиумски тркала и освежени логоа во црно-бела боја.

Во кабината има забележителни промени во материјалите и деталите – достапни се нови комбинации на бои, вклучувајќи црвена кожа со контрастни шевови. Сите седишта имаат осумнасочно електрично подесување, греење и вентилација, додека ентериерот е збогатен со кожа и алкантара.

Палетата на бои на каросеријата е проширена на вкупно осум нијанси. Новите метални бои се „Rosso Brera“ (црвена), „Verde Monza“ (зелена) и „Giallo Ocra“ (жолта), кои се приклучуваат на постоечките тонови – „Nero Alfa“, „Bianco Alfa“, „Grigio Vesuvio“, „Verde Montreal“ и „Blu Misano“. Достапен е и опционален црн покрив со панорамски подвижен покрив.

Технички, „Tonale 2026“ користи позната механичка основа, но со некои подобрувања. Верзијата со 1,5-литарски турбо бензински мотор и благ хибрид сега развива 175 коњски сили, што е зголемување од 15 коњски сили во споредба со претходната верзија.

„Plug-in“ хибридот со погон на сите тркала нуди две конфигурации на моќност – 190 КС и 270 ks. „Alfa Romeo“ не прецизираше дали е подобрен опсегот во електричен режим, кој кај неговиот претходник беше околу 61 километар.

Шасијата користи независна „McPherson“ суспензија напред и назад, со електронски контролирани амортизери и „Brembo“ четириклипни сопирачки. Системот за управување има сооднос од 13,6:1, што треба да обезбеди попрецизни одговори.

Што се однесува до технологијата, „Tonale 2026“ добива 12,3-инчна дигитална инструмент табла, 10,25-инчен мултимедијален екран со безжична „Apple CarPlay“ и „Android Auto“ конекција, како и поддршка за ажурирања преку интернет.

Безбедносната опрема вклучува помош при возење од ниво 2, со системи како што се адаптивен темпомат, предупредување за напуштање на лента, автоматско сопирање со препознавање на пешаци и велосипедисти, следење на мртви точки и асистент за сообраќаен метеж. Достапни се и камера од 360 степени со „поглед од дрон“ и полуавтоматско паркирање.

Новата линија на модели на „Tonale“ се состои од четири нивоа на опрема: „Tonale“, „Sprint“, „Ti“ и „Veloce“. Основниот модел носи LED светла, 17-инчни тркала и напредни безбедносни системи, додека повисоките нивоа нудат поголеми тркала, навигација, спортски детали и електронски контролирано потпирање.

„Alfa Romeo“ планира да одржи сличен ценовен опсег како и сегашниот модел, со проширена понуда на мотори – дизел, хибриден и „plug“-in хибриден.