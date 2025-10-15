7 карактеристики што треба да ги очекувате од „Android“ телефоните во 2026-та

2025-та година беше голема година за „Android“ телефоните, со напредок во перформансите, издржливоста, камерите и батериите.

Но, индустријата не стои во место. Процесорите од следната генерација веќе се претставени, а раните модели како серијата „Xiaomi 17“ покажуваат што доаѓа. Еве седум клучни карактеристики што треба да ги очекувате од водечките телефони во 2026-та година.

Првата голема промена е во снимањето видео. Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 носат поддршка за новиот Advanced Professional Video (APV) кодек, кој овозможува речиси некомпресиран квалитет и напредна обработка на слики. Чипот MediaTek оди уште подалеку нудејќи 4K видео со 120 fps со поддршка за Dolby Vision, победувајќи го „iPhone“ во портретен режим.

Клучни иновации што ќе ги обликуваат Android телефоните во 2026 година

Друг тренд се сè поголемите батерии. Додека телефони како „OnePlus 13“ и „vivo X200 Pro“ веќе достигнаа 6.000 mAh, новите модели како „Xiaomi 17“ и „OnePlus 15“ одат до 7.800 mAh. Сепак, зголемувањето на силиконот во батериите покренува сомнежи за нивната долгорочна стабилност.

Третата иновација се понапредните модели со вештачка интелигенција кои работат директно на уредот. Новите процесори поддржуваат уште помала потрошувачка на енергија и поголеми модели, овозможувајќи посложени функции на вештачката интелигенција без да се потпираат на сервери во облакот.

Четвртата точка се однесува на побрзо извршување на задачите во апликациите со вештачка интелигенција од други софтверски компании. Благодарение на SME2 инструкциите во чипот Dimensity 9500, брзината и ефикасноста на обработката се значително зголемени, дури и кога апликациите не се оптимизирани за наменски хардвер со вештачка интелигенција.

Петтата точка се однесува на камерите од 200 MP. „OPPO Find X9 Pro“ воведува обработка со „мулти-фрејм фузија“, што значи дека фотографиите со висока резолуција конечно ќе добијат целосна поддршка и квалитет на процесорот.

Шестиот тренд се дисплеите со ултра слаба светлина. Новите телефони ќе можат да прикажат осветленост од само еден нит, што ќе биде идеално за ноќна употреба без да ги оптоварувате очите.

Конечно, седмата карактеристика е поврзана со поефикасно играње. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ја намалува потрошувачката на енергија на графичката картичка за 20%, додека Dimensity 9500 нуди до 42% подобра ефикасност, што значи подолго траење на батеријата за време на играње, објавува „Android Authority“.