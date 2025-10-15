Крај на една ера: Пет MTV канали ги снемува, се фокусираат на реалити и дигиталните платформи

„Парамаунт Глобал“ објави дека до крајот на 2025 година ќе затвори пет музички канали MTV – MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live.

Главниот канал на MTV ќе продолжи да ја емитува програмата, но неговиот фокус се префрли од музика на ријалити телевизија со текот на годините. Одлуката доаѓа како дел од стратегијата за намалување на трошоците и реструктуирање по спојувањето на „Парамаунт Глобал“ и „Скајденс“, поради падот на рејтинзите за линеарната телевизија.

Потврдени се затворања за Обединетото Кралство, Франција, Германија, Австрија, Полска и Унгарија, додека слични планови се објавени за Австралија и Бразил, со фокус на постепено укинување на Централна и Источна Европа.

MTV, кој започна во 1981 година како револуционерен проект фокусиран на музички видеа, имаше значително влијание врз музичката индустрија, создавајќи иконски формати како што е MTV Anplag и трансформирајќи ги музичките видеа во уметничка форма. Сепак, подемот на дигиталните платформи како YouTube и TikTok ги насочи гледачите кон онлајн содржини, што доведе до трансформација на MTV во платформа за реалити емисии како „Somfish“ и „Challenge“.

Одлуката одразува поширок тренд на миграција на публиката од линеарна телевизија кон дигитални медиуми, со притисок врз медиумските компании да ги оптимизираат операциите во предизвикувачки пазарни услови.