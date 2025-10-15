Шефот на Nvidia: Заборавете на програмирањето, иднината е во електричарите и водоинсталатерите…

Генерацијата Z постојано слуша дека нивните шанси за добивање работа се мали бидејќи вештачката интелигенција ги загрозува работните места на почетно ниво. Сепак, во реалноста, извршниот директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, вели дека има илјадници работни места за млади луѓе благодарение на забрзаниот бум на центрите за податоци. Тие само треба да бидат подготвени да посетуваат стручни училишта.

„Ако сте електричар, водоинсталатер или столар – ќе ни требаат стотици илјади луѓе како нив за да ги изградиме сите тие фабрики. Секторот за квалификувани занаетчии во секоја економија ќе цвета. Ќе мора да се удвојува и удвојува секоја година“, изјави Хуанг за британскиот Channel 4 News.

Минатата недела, Nvidia објави инвестиција од 100 милијарди долари во OpenAI, за да помогне во финансирањето на развојот на центри за податоци базирани на своите процесори за вештачка интелигенција. Според проценките на „McKinsey“, глобалните капитални трошоци за центри за податоци ќе достигнат 7 трилиони долари до 2030 година.

Еден центар за податоци од 250.000 квадратни метри може да вработи до 1.500 градежни работници за време на изградбата – многумина заработуваат повеќе од 100.000 долари, со платена прекувремена работа – без да бараат факултетска диплома. По завршувањето, околу 50 работници со полно работно време го одржуваат објектот. Секое од овие работни места создава дополнителни 3,5 работни места во локалната економија.

Повикот на Хуанг за повеќе електричари и водоинсталатери е во согласност со неговиот поширок став дека следниот бран можности лежи во физичката страна на технологијата, а не во софтверот. Кога претходно оваа година беше прашан што би студирал ако повторно имаше 20 години, Хуанг призна дека би се свртил кон дисциплини засновани на физичките науки.

Хуанг не е единствениот извршен директор кој предупредува на претстојниот недостиг на квалификувани занаети. Порано оваа година, извршниот директор на „BlackRock“, Лари Финк, изрази загриженост до Белата куќа, тврдејќи дека депортациите на имигрантската работна сила, заедно со недостатокот на интерес кај младите Американци, создаваат „совршена бура“ кога станува збор за изградба на центри за податоци.

„Дури им кажав на членовите на тимот на Трамп дека ќе ни снема електричари потребни за изградба на центри за податоци за вештачка интелигенција“, рече Финк на конференцијата за енергија во март. „Едноставно немаме доволно од нив“.

Извршниот директор на „Форд“, Џим Фарли, изрази слични загрижености, посочувајќи на јазот помеѓу амбициите на Вашингтон да го врати производството во земјата и работната сила што ќе го спроведува. „Мислам дека намерата е таму, но нема ништо што би ја поткрепило таа амбиција. Како можеме да го вратиме сето тоа во земја ако немаме луѓе што ќе работат со него?“, изјави Фарли за „Аксиос“.

Според неговата објава на „LinkedIn“ од јуни, САД веќе имаат недостиг од 600.000 фабрички работници и 500.000 градежни работници.