Цената на унца злато надмина 4.200 долари

Цената на фјучерсите за злато за испорака во декември на берзата Comex (која е дел од Њујоршката берза на метали – NYMEX) достигна нов рекорд, надминувајќи 4.200 долари за унца. Цената на златото достигна 4.205,10 долари за унца (31,1 грама) во текот на ноќта.

Претходно, цените на златото веќе надминаа 4.000 долари за унца, што е историски рекорд, бидејќи инвеститорите масовно бараат безбедни засолништа за својот капитал во услови на растечка економска и политичка нестабилност низ целиот свет.

Во понеделник, цената на спот златото порасна за околу два проценти на 4.103,05 долари за унца, што е силно закрепнување од краткиот пад во петокот. Во исто време, фјучерсите за злато во САД пораснаа за речиси 2,9 проценти на 4.124,30 долари за унца во Њујорк.

Со овој раст, златото порасна за повеќе од 54 проценти од почетокот на годината, бидејќи глобалните геополитички и економски неизвесности продолжуваат да ја поттикнуваат побарувачката за безбедни инвестиции. Обновените трговски тензии меѓу САД и Кина повторно ги разгореа стравувањата од нова трговска војна меѓу двете најголеми економии во светот, дополнително поттикнувајќи го интересот за злато.

Очекувањата за понатамошно намалување на каматните стапки во САД, исто така, го поддржуваат растот на цените. Од август, месецот што претходеше на првото намалување на каматните стапки од страна на Федералните резерви оваа година, цената на златото се зголеми за околу 24 проценти, што претставува речиси половина од вкупниот годишен раст.

Пазарите во моментов проектираат 97 проценти веројатност дека Федералните резерви повторно ќе ги намалат каматните стапки за 0,25 процентни поени на крајот на овој месец и 100 проценти веројатност за уште едно намалување во декември.

Врз основа на овие очекувања, како и фактот дека централните банки продолжуваат силно да купуваат злато, повеќето големи финансиски институции ги зголемуваат своите прогнози за цената на златото во 2025 година и понатаму. „Бенк оф Америка“ и „Сосиете Женерал“ неодамна изјавија дека очекуваат златото да достигне 5.000 долари за унца до 2026 година.