Може ли алуминиумот да стане новиот бакар?

Металите блескаат на пазарите, а алуминиумот би можел да биде следниот што ќе оди по тој пат.

Златото минатата недела надмина 4.000 долари за унца, а среброто е близу до рекордни максимуми. Платината е во пораст од околу 80% оваа година.

Покрај благородните метали, индустриските метали како бакарот имаа силни резултати во последните неколку години. Алуминиумот, и покрај неговите многу корисни својства, во голема мера беше занемарен, но тоа би можело да се промени.

Алуминиумот беше во вишок поголемиот дел од последните две децении, бидејќи Кина, најголемиот светски снабдувач и потрошувач на металот, агресивно го прошири својот производствен капацитет благодарение на евтината енергија од јаглен. Тоа помогна цените да останат ниски дури и кога побарувачката се зголеми. Цените на алуминиумот се зголемија за околу 44% во тој период, додека бакарот се зголеми за повеќе од 160%.

Тоа би можело да го објасни недостатокот на интерес за инвестиции поврзани со алуминиум. „ETF“-от поврзан со алуминиум на „WisdomTree“ има помалку од 40 милиони долари средства под управување, додека бакарниот производ на менаџерот на фондот има повеќе од 1 милијарда долари.

Производителите на алуминиум „Alcoa“ и „Norsk Hydro“ тргуваат со помалку од 13 пати поголема заработка од 12-месечните очекувања – далеку под истиот мултипликатор за компаниите „Glencore“ и „Southern Copper“ кои се изложени на бакар (речиси 30 пати).

Но, вишокот на металот ќе се претвори во дефицит додека Кина се приближува до самонаметнатиот лимит на капацитет од 45 милиони тони годишно од страна на Пекинг.

Аналитичарите на „Citi“ очекуваат брз пад на глобалниот суфицит на примарен алуминиум до 2026-та година, проследен со дефицит од околу 1,4 милиони тони, или околу 2 проценти од примарната потрошувачка, почнувајќи од 2027-ма година. На пример, „Wood Mackenzie“ очекува дефицит од 2028-ма година кој ќе трае околу пет години, според Удај Пател, виш истражувачки менаџер во фирмата за енергетски истражувања.

Бокситната руда, главниот извор на алуминиум, е изобилна во Земјината кора. Но, неговото претворање во алуминиум бара многу електрична енергија. Рафинираниот меѓупроизвод од рудата, алумина, мора да помине низ електролиза во топилница за да се раскине силната врска на алуминиумот со кислородот. Нова топилница за алуминиум користи приближно исто толку електрична енергија секоја година колку што користат американските градови Бостон или Нешвил, според Алуминиумската асоцијација.

Металот нема иста спроводливост како бакарот, но е полесен и има вредни примени во електричната енергија и електричните возила. Електричните возила се најголемиот извор на побарувачка за алуминиум во енергетската транзиција, според „Wood Mackenzie“.

Металот е погоден за електрични возила бидејќи има висок сооднос на цврстина и тежина и може да помогне во намалувањето на тежината на возилото и проширувањето на опсегот. Електричните возила, во просек, содржат околу 150 фунти (70 кг) повеќе алуминиум од возилата со мотор со внатрешно согорување, според извештајот на „CRU Group“.

Алуминиумот е исто така главна компонента во некои возила на бензински погон. Пикапот „F-150“ на „Ford“, најпродаваното возило во Америка, е еден од најголемите корисници на металот во автомобилската индустрија. „Ford“ се префрли на користење претежно алуминиум во своите камиони пред повеќе од една деценија за да ја намали тежината на возилото.

Неодамнешниот пожар во валавница за алуминиум во Њујорк, која произведува околу 40 проценти од алуминиумот за американската автомобилска индустрија, ги доведе акциите на „Ford“ до пад. Инцидентот одразува подлабока структурна кршливост на пазарот, вели аналитичарот на „Wood Mackenzie“, Шашанк Шрирам. Топилницата во САД е намалена поради високите трошоци за енергија, а исто така постои и хроничен недостаток на инвестиции во валање, екструдирање и завршна обработка, додава тој.

Алуминиумот е исто така втор најголем метален влез во сончевата енергија по челикот, според „BloombergNEF“. Според консултантската куќа за стоки „SFA“ (Оксфорд), металот стана замена за бакарот во електричните инсталации бидејќи е поевтин, полесен и има соодветна спроводливост.

Друг растечки случај на употреба се центрите за податоци, каде што алуминиумот се користи во радијатори, системи за ладење и во самите структури.

Зголемената цена на бакарот – само оваа година за 20% – е уште една причина зошто побарувачката за алуминиум би можела да се зголеми. Рударскиот гигант „BHP“ вели дека односот на цените на бакарот и алуминиумот треба да биде околу 3,5 до 4 пати повисок пред да има значителна замена со алуминиум. Денес, бакарот е околу 3,9 пати поскап од алуминиумот.

Дури и кога се очекува побарувачката да се зголеми, понудата на алуминиум веројатно ќе биде ограничена од електричната енергија.

Кина, најголемиот светски снабдувач, веројатно нема да го зголеми ограничувањето на производството на алуминиум, според Венју Јао, стратег за метали во „Citi“. Постојат две главни причини за тоа, рече таа. Прво, земјата е сериозна во врска со ограничувањето на емисиите на јаглерод и им дава приоритет на индустриите со висока вредност како вештачката интелигенција, која самата по себе е голем потрошувач на енергија.

„Други потенцијални земји производители, како што е Индонезија, исто така се ограничени од електричната енергија. Новите топилници веројатно ќе бараат нови електрани на јаглен, а западните банки имаат мал апетит за финансирање на вакви проекти“, рече Јао.

Амбициите на Америка за вештачка интелигенција, исто така, ја прават малку веројатна враќањето на домашните топилници во нивната поранешна слава. „Alcoa“, која управува со две од четирите топилници што сè уште работат во Соединетите Држави, на индустриска конференција во септември изјави дека ќе мора да се натпреварува со технолошки компании како „Amazon.com“ и „Microsoft“ за договори за електрична енергија.

Технолошките гиганти се подготвени да платат над 100 долари за мегават-час за електрична енергија. За да работи со исплатлива топилница, на „Alcoa“ ѝ се потребни цени во опсег од 30 долари за MWh, изјави на конференцијата главниот финансиски директор на компанијата, Моли Бирман.

Отпадниот алуминиум може да помогне, но нема да биде доволно. Во многу апликации, треба да се меша со примарен алуминиум за да се исполнат соодветните стандарди за квалитет. Нечистотиите можат да го попречат ефикасниот пренос на електрична енергија, вели Пател од „Wood Mackenzie“.

Сето ова создава совршена бура за металот. Затоа алуминиумот би можел да биде следниот жежок материјал во новиот биковски циклус на стоки.