„OpenAI“ постигна уште еден голем договор, овој пат со „Broadcom“

„OpenAI“ потпиша договор со „Broadcom“ за соработка на чипови и мрежна опрема по нарачка. Ова е најновиот чекор во амбициозниот план на стартапот за вештачка интелигенција (AI) за додавање компјутерска инфраструктура, објави „Bloomberg“. Веста ја зголеми цената на акциите на „Broadcom“.

Како дел од договорот, „OpenAI“ ќе го дизајнира хардверот и ќе соработува со „Broadcom“ за да го развие, соопштија компаниите во заедничка изјава. Планот е да се додадат 10 гигавати капацитет на центарот за податоци со вештачка интелигенција, при што компаниите треба да започнат со распоредување на решетки од сервери што ја вклучуваат опремата во втората половина на 2026-та година.

„OpenAI“ вели дека со прилагодување на процесорите, ќе може да ги вгради учењата од развојот на модели и услуги со вештачка интелигенција „директно во хардверот, отклучувајќи нови нивоа на способности и интелигенција“. Се очекува воведувањето на хардверот да биде завршено до крајот на 2029-та година.

За „Broadcom“, производител на компоненти за сè, од „iPhone“ до мрежи со оптички влакна, овој потег ја носи компанијата подлабоко во растечкиот пазар на вештачка интелигенција. Договорот го потврдува она што главниот извршен директор на „Broadcom“, Хок Тан, го наговести за време на објавувањето на резултатите од работењето на компанијата минатиот месец.

Акциите на „Broadcom“ пораснаа за 8,9% по отворањето на њујоршкиот пазар. Акциите се зголемија за 40% од почетокот на годината до затворањето во петокот.

„OpenAI“, развивачот на „ChatGPT“, склучи голем број клучни договори оваа година со цел ублажување на ограничувањата на компјутерската моќ. „Nvidia“, чии чипови го напојуваат поголемиот дел од работата на вештачката интелигенција, минатиот месец изјави дека ќе инвестира 100 милијарди долари во „OpenAI“ за поддршка на нова инфраструктура, со цел капацитет од најмалку 10 гигавати. И минатата недела, „OpenAI“ објави договор за распоредување на 6 гигавати AMD процесори во текот на неколку години. Додека купува чипови од други, „OpenAI“ работи и на дизајнирање на сопствени полупроводници.