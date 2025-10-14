Глобалната економија се соочува со тројна закана од царини, меур на „AI“ и растечки долг

Глобалната економија досега го издржа најголемиот удар од американските царини од 1930-тите, бидејќи американските потрошувачи продолжија да трошат, компаниите апсорбираа повисоки трошоци, а бумот на вештачката интелигенција поттикна нов вид оптимизам.

Но, најновата закана на претседателот Доналд Трамп за воведување високи царини на кинеските стоки повторно ги разгоре стравовите од глобален економски шок, зајакнувајќи ги предупредувањата за растечкиот државен долг и технолошкиот меур.

Овие загрижености ќе доминираат на состанокот на министрите за финансии и централните банкари оваа недела, кои се собираат во Вашингтон за годишните состаноци на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Пакет помош од 20 милијарди долари од САД за зајакнување на аргентинскиот песоз и предлозите за користење на замрзнатите руски средства за Украина, исто така, ќе бидат меѓу главните теми на разговорите на маргините на настанот.

Глобалната економија покажува отпорност – прогнозата за раст на ММФ за јули ќе биде ажурирана кон средината на октомври. Графикон: „Bloomberg“

Лидерите се среќаваат во услови на обновени трговски тензии меѓу двете најголеми економии во светот и политичка нестабилност во земјите од Франција до Јапонија.

Последниот пат кога беа во Вашингтон, во април, економските изгледи беа многу помрачни. Трамповата декларација за „Ден на ослободувањето“ ги потресе финансиските пазари и ги загрижи раководителите за глобалниот пад обележан со трговски рестрикции, забрзување на инфлацијата и намалување на инвестициите.

Но, во текот на изминатите шест месеци, повеќето од изненадувањата беа позитивни, особено во најголемата економија во светот.

Бруто домашниот производ на САД порасна во вториот квартал со најбрзо темпо за речиси две години. Дури и откако новите закани за царини на Трамп ги потресоа пазарите во петокот, S&P 500 е во пораст за 32% од априлското ниско ниво. Акциите и реалната економија се поддржани од вештачка интелигенција и рекордни инвестиции во центри за податоци потребни за напојување на „cloud computing“.

Компаниите досега го издржаа шокот од царините со градење залихи на краток рок и прифаќање на пониски маржи, наместо да ги пренесат трошоците за повисоки царини на потрошувачите.

„Оваа отпорност е добредојдена, но не мислам дека може да трае долго. Ќе видиме забавување на глобалната економија“, изјави Карен Динан, професорка по економија на Универзитетот Харвард и виш соработник во Институтот за меѓународна економија Петерсон, на брифинг минатата недела.

Во петокот, американскиот претседател изјави дека ќе воведе дополнителна царина од 100% за Кина од 1-ви ноември, признавајќи дека може да ја запре ескалацијата ако Кинезите се откажат од своите закани за воведување ограничувања за ретките метали.

Новите прогнози на „Bloomberg Economics“ се за забавување на глобалниот економски раст следната година. Економистите очекуваат реалниот бруто домашен производ да порасне за 3,2% во 2025-та година, непроменет од минатата година, и зголемување од 2,9% следната година.

Растечкиот долг

Растечкиот долг на напредните и економиите во развој ќе биде главна тема за време на дискусиите во Вашингтон. Глобалниот долг се зголеми за повеќе од 21 трилион долари во првата половина од годината на рекордни речиси 338 трилиони долари, слично на зголемувањето забележано за време на пандемијата, според податоците од Институтот за меѓународни финансии.

Напорите на администрацијата на Трамп да ја зајакне економијата на Аргентина пред среднорочните избори подоцна овој месец, исто така, ќе бидат клучна тема. ММФ се согласи да обезбеди повеќе пари за Аргентина во април, но само по широки домашни приговори. Управната директорка на фондот, Кристалина Георгиева, учествуваше во најновите разговори со американски и аргентински претставници.

Растот на работни места во САД беше многу послаб од очекуваното, бидејќи компаниите го забавија вработувањето, при што производствениот сектор во земјата бележи четири последователни месеци губење на работни места. Индексот на производствена активност во Кина падна шести месец по ред во септември, што е најдолгата низа од 2019-та година. Германската економија се намали многу повеќе отколку што првично се очекуваше во вториот квартал, а производителите на автомобили зависни од извоз се во криза.

Се очекува растот на глобалната трговија со стоки значително да забави следната година, како одраз на одложеното влијание на царините на Трамп, соопшти Светската трговска организација на 7-ми октомври. Се предвидува дека обемот на трговијата со стоки ќе порасне за само 0,5% во 2026-та година, што е намалување од 2,4% оваа година, според организацијата со седиште во Женева.

„Предизвиците со кои се соочува глобалната економија се интензивираат. Иако е примамливо да се верува дека обемот на глобалниот извоз можеби нема да биде засегнат од американските царини, претходните инвестиции неизбежно ќе мора да се вратат“, рече Фредерик Нојман, главен економист за Азија во „HSBC Holdings во Хонг Конг“.

СТО ја зголемува прогнозата за 2025-та година, ја намалува прогнозата за 2026-та година. Графикон: „Bloomberg LP“

Едно од најголемите прашања останува дали повисоките цени на крајот негативно ќе влијаат врз американските потрошувачи, со прелевање врз остатокот од светот. Иако влијанието на царините врз глобалната економија е помало и пократкотрајно отколку што се стравуваше претходно оваа година, „ни претстои уште еден тест“, рече Натан Шитс, главен економист за глобални прашања во Citigroup.

„Царините стануваат сè поостро, веројатно дополнително ќе ја намалат потрошувачката и побарувачката за увоз во САД“, напишаа Шитс и неговите колеги во неодамнешна белешка, прогнозирајќи дека глобалниот економски раст ќе забави на под 2% во втората половина од годината пред да се опорави на 2,5% следната година.

Стивен Џен, извршен директор на „Eurizon SLJ Capital“, рече дека може да бидат потребни шест до осум квартали за тарифните шокови да ја погодат потрошувачката и да го доведат економскиот раст на САД на нула врз основа на минатите шокови на увозните цени.

„Царинските шокови беа амортизирани во шест шокови од 2% на увозните цени, наместо во еднократно цунами од 13%“, напиша тој во неодамнешна белешка.

Меѓу оние кои предупредуваат дека тарифните шокови не се завршени е Мајк Брандејџ, кој ја води „Acme Food Sales“ со седиште во Сиетл, која увезува храна како конзервирана туна и кокосова вода од целиот свет за големи американски трговци на мало.

Досега, тој го презеде дел од товарот на ударот и префрли дел од трошоците на своите клиенти. Тој предупредува дека повисоките цени се на пат. „Многу малку работи во животот се сигурни, но можам да ви гарантирам дека цените на полиците за потрошувачите во продавниците за храна ќе се зголемат. Тоа е неизбежно“, рече Брандејџ.