„Toyota“ го прави најлудиот „Century“ досега – купе, SUV и миниван во едно возило?! (ФОТО)

„Toyota“ објави концептна верзија на „Century“ што никој не ја очекуваше, две врати, висока шасија, форма на фастбек и елементи на „SUV“ и миниван.

Автомобилот ќе дебитира на настанот „Japan Mobility Show“ на крајот од месецот, а првите тизери се придружени со коментари дека изгледа како комбинација од купе на „Rolls-Royce“ и модерен кросовер.

Најголемото изненадување е лизгачката врата од страната на совозачот, слична на оние на минибус, додека вратата на возачот се отвора на класичен начин.

Нема видлив Б-столб, а линијата на покривот го нагласува обликот на фастбек.

Задниот прозорец е изоставен во стилот на „Polestar“, а широката светлосна лента дополнително го нагласува драматичниот дизајн.

На хаубата е прикажан значката феникс на моделот на семејството „Century“, со делумно затворена решетка, што сугерира дека под хаубата може да има хибрид – можеби 3,5-литарски V6, како во „SUV“ верзијата, или V8 хибрид од седанот.

„Toyota“ го опишува концептот како уникатен, што сугерира дека засега нема планови за масовно производство.

Можно е да станува збор за дизајнерска студија или посебен проект за поединечен клиент, но проширувањето на семејството „Century“ на „SUV“ веќе покажува дека брендот тестира нови форми за својот најексклузивен модел.

Тојота Дали ова е почеток на глобалната експанзија на линијата „Century“ или само смел експеримент, ќе знаеме по официјалната презентација на Саемот за автомобили во Токио.