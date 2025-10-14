Дневните навики го уништуваат мозокот, предупредува невролог

Нашиот мозок никогаш не бил изложен на толку многу информации како денес. Секој ден, сликите, звуците и пораките постојано се менуваат, постојано барајќи го нашето внимание. Иако технологијата носи многу придобивки, експертите предупредуваат дека сè повеќе го одложуваме она што на мозокот му е најпотребно – одмор.

Неврологот д-р Баибинг Ченг истакна дека современиот начин на живот постојано го стимулира нервниот систем и го нарушува природниот ритам на концентрација и закрепнување.

„На нашиот мозок му е потребно време без стимулација за да се опорави и да ја одржи способноста за длабоко фокусирање“, рече тој, пренесува „Daily Express“.

Д-р Ченг, познат и како д-р Бинг, предупреди на негативните ефекти од прекумерното пишување и „скролање“ на мобилен телефон. Тој објасни дека постојаната употреба на мобилен телефон може да доведе до пет сериозни проблеми во функционирањето на мозокот. Првиот е таканареченото преоптоварување со допамин.

„Секој пат кога ќе го поминете прстот преку екранот, вашиот мозок добива мала доза на допамин, хемикалија што создава чувство на награда. Со текот на времето, вашиот мозок почнува да копнее по овие кратки налети на новина наместо долгорочен, фокусиран напор“, објасни тој.

На нашите мозоци не им се потребни постојани нови стимули

Како резултат на тоа, имате пократок распон на внимание и ви е тешко да прочитате книга или да се концентрирате на предавање.

„Постојаната новина што мозокот ја добива преку скролање го принудува префронталниот кортекс постојано да скока од едно на друго нешто, па затоа реалниот живот почнува да се чувствува премногу бавен“, вели д-р Бинг.

Тој, исто така, истакна дека постојаната надворешна стимулација ја намалува креативноста, бидејќи мозокот нема можност ментално да се одмори и длабоко да размислува. Кога овој процес е прекинат, се губи способноста за размислување и генерирање нови идеи.

Покрај тоа, се јавува емоционална десензитизација и зголемена анксиозност.

„Премногу брзи и контрастни емоции – шокантна, смешна и тажна содржина за кратко време – можат да ја намалат нашата чувствителност и да ја намалат емпатијата“, предупреди тој.

Тој додаде дека мозокот не е дизајниран за постојана новина: „Затоа постојаното префрлување помеѓу содржини ја осиромашува работната меморија, ги активира стресните кола и нè остава ментално исцрпени“.

Значи, заклучокот е едноставен – на нашиот мозок не му се потребни постојани нови стимули, туку моменти на тишина во кои повторно се поврзува со себе.