Топ 10 телефони кои се во тренд на почетокот на октомври

„Xiaomi 17 Pro Max“ е на врвот на листата на најпопуларни телефони трета недела по ред, пред „iPhone 17 Pro Max“ и новиот „Galaxy S25 Ultra“.
„Xiaomi 17 Pro Max“ ја задржува титулата најпопуларен паметен телефон трета недела по ред. Иако моментално е достапен само во Кина, новиот водечки модел на „Xiaomi“ успеа да го задржи вниманието и да го остави зад себе „iPhone 17 Pro Max“ на „Apple“.
За прв пат по долго време, бренд кој не е ниту „Apple“, ниту „Xiaomi“, туку „Samsung“, исто така се искачи на подиумот. Неговиот „Galaxy S25 Ultra“ скокна за три места и го зазеде третото место. Веднаш зад него е „Xiaomi 15T Pro“, глобалната верзија на новиот модел од кинескиот производител.
На петтото место е сигурниот „Samsung Galaxy A56“, додека шестото му припадна на „OnePlus 15“, кој се приближува до неговото официјално лансирање.
„Xiaomi 17 Pro“ падна на седмото место, веднаш пред неодамна претставениот „Samsung Galaxy M17“. Трендот со број 17 продолжува до крајот на листата, каде што и „iPhone 17“ и „Galaxy A17“ се наоѓаат во минатонеделниот преглед на најбараните телефони, објавува „GSM Arena“.
Листата со топ 10 за втората недела од октомври изгледа вака:
1. „Xiaomi 17 Pro Max 5G“
2. „Apple iPhone 17 Pro Max“
3. „Samsung Galaxy S25 Ultra“
4. „Xiaomi 15T Pro 5G“
5. „Samsung Galaxy A56“
6. „OnePlus 15 5G“
7. „Xiaomi 17 Pro 5G“
8. „Samsung Galaxy M17 5G“
9. „Apple iPhone 17“
10. „Samsung Galaxy A17 5G“.