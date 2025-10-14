Застрашувачко предвидување од AI експерт: Само пет професии ќе преживеат

Иако вештачката интелигенција незапирливо го менува светот на работата, експертите предупредуваат дека за пет години нè очекува драматичен бран на автоматизација.

Според проценките на експертот за вештачка интелигенција д-р Роман Јамполски, дури 99% од денешните работни места би можеле да исчезнат до 2030 година, а само мал број занимања ќе останат недопрени.

Вештачката интелигенција повеќе не е иднината – таа е сегашност. Додека некои индустрии сè уште се спротивставуваат на автоматизацијата, многумина веќе капитулираа пред по „ефикасните“ алгоритми. Според OpenAI, дури 44 професии се веќе во зоната со највисок ризик, од административни до креативни.

Но, како што наведува Јамполски во популарниот подкаст „Diary of a CEO“, „до 2027 година ќе ја имаме првата вистинска вештачка општа интелигенција (AGI)“, што значи дека „до 2030 година, целата физичка работа ќе ја извршува машина“.

Неговата проекција воопшто не е оптимистичка:

„Не зборуваме за 10 проценти невработеност, што е ужасно. Зборуваме за 99 проценти“.

Пет работни места што ќе преживеат

Сепак, постои зрак надеж. Јамполски вели дека ќе има само неколку видови работни места што луѓето нема да сакаат да им ги препуштат на машините – не затоа што вештачката интелигенција не може да го направи тоа, туку затоа што луѓето го ценат човечкиот допир.

Еве пет професии што би можеле да ја преживеат револуцијата на вештачката интелигенција:

Сметководители и финансиски советници на богатите – иако вештачката интелигенција пресметува побрзо, „Ворен Бафет нема да користи машина, туку својот човечки сметководител“, вели Јамполски.

Терапевти и психолози – емпатијата и разбирањето на човечкото искуство остануваат неопходни.

Регулатори и супервизори на вештачките системи – некој сепак ќе мора да ги контролира самите алгоритми и да провери дали се однесуваат етички.

Едукатори и толкувачи на вештачката интелигенција – како што вештачката интелигенција се развива побрзо отколку што луѓето можат да ја разберат, ќе има потреба тие да го објаснат нејзиното функционирање.

Мајстори на рачно изработени и луксузни занаети – во свет доминиран од автоматизација, човечката работа ќе стане фетиш за луксуз, вели Јамполски.

Свет каде што „човекот“ станува луксуз

Јамполски предвидува дека ќе се појави нова класа на „човечки“ производи и услуги – оние што богатите ќе ги купат едноставно затоа што ги направил човек, а не машина.

„Тоа ќе биде микроскопски пазар, но оние што изработуваат рачно изработени предмети ќе можат да ги продаваат поскапо од масовно произведените кинески предмети.“

Нов свет на работа – или неговиот крај?

И додека многумина предупредуваат дека вештачката интелигенција ја носи најголемата економска трансформација во историјата, Јамполски вели дека клучот сега е да се купи малку повеќе време.

„Суперинтелигенцијата нема да дојде преку ноќ. Ни требаат 50 години, а не пет.“

Засега, ако сакате вашиот бизнис да ја преживее до 2030 година – направете го што е можно по „човечки“.