ПочетнаКОМПАНИИTessa Energy  - новото поглавје во енергетиката
КОМПАНИИ

Tessa Energy  – новото поглавје во енергетиката

0
Tessa Energy

Во рамки на групацијата Tessa Group започнува и ново поглавје во енергетиката под брендот – Tessa Energy.
Овој чекор не е само промена на имиџот, туку пред се симбол на обединетост, визија и континуиран напредок.

     Добивајте вести на Viber     

Како енергетски столб на групацијата, Tessa Energy е посветена на создавање еколошки, ефикасни и економични решенија кои придонесуваат за подобар квалитет на живот и чиста животна средина.

Водечки “мотор” на Tessa Energy e  Energy Ecolink, топланата која ги снабдува жителите на општините Чаир и Бутел, започнувајќи нова ера на енергетска стабилност, сигурност и одржлив развој во Скопје.

Оваа есен Energy Ecolink влезе целосно подготвена пред официјалниот старт на грејната сезона и на своите корисници им обезбеди сигурно и топло домување, затоа што топлината не е луксуз, туку секојдневна потреба во период кој им претстои. Компанијата е посветена на постојан развој и иновации за да одговори на потребите на пазарот и да ги надмине очекувањата на своите корисници.

Со новата инвестиција во вредност од над 2 милиони евра кои беа инвестирани во Tessa Energy, Скопје добива нова когенеративна гасна постројка за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија. Проектот предвидува приклучување на опремата на гасоводната мрежа со која управува Energy Ecolink (поранешна Топлана Скопје Север АД Скопје).

Со оваа инвестиција се планира создавање на одржлив и еколошки извор на електрична енергија, како и проширување на постоечките капацитети, со што ќе се овозможи подобрување на квалитетот на услугата кон граѓаните, намалување на цената на топлинската енергија, и позитивно влијание врз намалување на загадувањето на воздухот во градот Скопје.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025