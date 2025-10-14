Windows 10 официјално е мртов од денес! Што сега?

По десет години, Windows 10 е официјално пензиониран. Microsoft ја прекина поддршката, што значи дека корисниците повеќе нема да добиваат безбедносни закрпи, нови функции или технички ажурирања. Иако компјутерите сè уште ќе работат, секој ден кога се користи овој систем го зголемува ризикот од вируси, хакирање и губење на податоци.

Кога беше лансиран во 2015 година, Бил Гејтс и неговиот тим во Microsoft тврдеа дека тоа ќе биде „последната верзија на Windows“. Денес, компанијата целосно ги префрла корисниците на Windows 11, додека милиони луѓе низ целиот свет остануваат на систем кој повеќе не е безбеден за користење на Интернет.

Експертите предупредуваат дека продолжувањето на користењето на системот Windows 10 за чувствителни активности, како што се онлајн плаќања или деловна кореспонденција, носи сериозен ризик бидејќи безбедносните дупки повеќе нема да бидат поправени.

Што можете да направите

Ако вашиот компјутер сè уште работи со Windows 10, имате неколку избори. Најдобрата опција е да надградите на Windows 11, но тоа зависи од хардверските можности. Новиот систем бара посовремени процесори и TPM 2.0 чип, па затоа постарите уреди често не ги исполнуваат барањата. Во системските поставки, можете да проверите дали е достапна надградбата и, доколку е така, бидете сигурни дека сте ги зачувале сите важни датотеки пред да го направите тоа.

Ако вашиот компјутер не е компатибилен со Windows 11, алтернативата е да се префрлите на Linux. Современите дистрибуции како што се Ubuntu или Mint нудат едноставна околина, поголема стабилност и вградена заштита. Денес, тие се многу попристапни од порано и овозможуваат извршување на сите дневни задачи.

Третата опција е да купите нов компјутер, бидејќи повеќето нови уреди доаѓаат со Windows 11 и побрзи компоненти. Ако не планирате да го промените, можете да го користите вашиот стар компјутер како уред за гледање филмови, пишување или зачувување документи, но без поврзување на интернет.

Без оглед на изборот, бидете сигурни дека ќе направите копија од сите податоци на надворешен диск или во облакот, бидејќи префрлањето на нов систем секогаш носи ризик од губење на датотеки.