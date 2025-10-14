Пазарот на криптовалути се стабилизира, по најголемата распродажба досега

Биткоин, Етереум и другите водечки криптовалути полека се опоравуваат по масовната распродажба што започна во петокот. Тоа предизвика рекордни ликвидации на пазарот. По пад од 10 проценти во петокот, Биткоинот порасна за три проценти до понеделник веднаш по полноќ по источно време. Биткоинот се тргуваше по 113.278 долари, а Етереум порасна за 8,5 проценти, според Coinglass.

За само еден ден (петок), повеќе од 1,6 милиони трговци со криптовалути беа ликвидирани, при што вкупните ликвидации достигнаа 19,1 милијарди долари, според Coinglass. Износот на ликвидации се приближува до 20 милијарди долари. Иако аналитичарите на крипто пазарот наведуваат дека ова е „најголемиот настан на ликвидација во историјата на крипто пазарот“, според најновите извештаи, пазарот делумно се опорави, но сè уште постои голема неизвесност.

Цените на водечките криптовалути останаа нестабилни во понеделникот, движејќи се околу 115.500 долари за Биткоин и 4.188 долари за Етереум. Биткоинот падна под 105.000 долари во петокот, додека Етереум во еден момент се спушти на околу 3.500 долари.

Рекордните ликвидации се случија само неколку дена откако Биткоинот достигна рекордно високо ниво.

Масовните ликвидации во петокот беа предизвикани од макроекономските вести, нешто што не е директно поврзано со криптото. Пекинг објави нови ограничувања за извоз на ретки земни материјали, а откако пазарот беше затворен, Вашингтон објави царина од 100 проценти за увоз на кинеска технологија.

Рик Маеда од аналитичката фирма Престо Рисрч додаде дека распродажбата го погодила пазарот за време на период на „тенка“ ликвидност во текот на викендот, предизвикувајќи милијарди во принудни ликвидации.

И покрај сè, трендот на раст на пазарите на криптовалути е сè уште присутен. Винсент Лиу, главен инвестициски директор на Кронос Рисрч, верува дека ликвидноста се враќа на пазарите.

„И покрај турбуленциите за време на викендот, трендот на раст е сè уште жив бидејќи инвеститорите решително купуваат по падот“, рече Лиу. Трговците внимателно ги следат тарифите, трендовите и силата на доларот за да проценат дали влезниот моментум на Биткоинот може да се обнови. Аналитичарите од CoinW исто така веруваат дека трендот на раст останува недопрен.

За да утврдат понатамошни движења на пазарот, трговците сега ги следат клучните макроекономски индикатори – особено извештајот за инфлацијата во САД, заклучоците на Федералните резерви и институционалните текови на ETF. Откако Доналд Трамп објави дополнителни тарифи за увоз од Кина, пазарите проценуваат дека постои само 15 проценти шанса тарифите да стапат на сила до 1 ноември 2025 година, како што е планирано. Сепак, со оглед на големината на ликвидациите, „траумата“ може да претставува пречка за многу учесници долго време. Освен што ги собираат загубите, трговците сега се обидуваат да утврдат кој претрпел најголеми загуби – институционални или малопродажни инвеститори.

Според платформата CoinGlass, повеќе од 1,6 милиони мали трговци се ликвидирани. Ник Рак од LVRG Research вели дека податоците покажуваат дека големите инвеститори акумулираат средства како Етериум, додека техничките индикатори сугерираат дека неколку препродадени алткоини на пазарот го достигнале дното.

Алткоините се алтернативни криптовалути на Биткоин, денес има десетици илјади од нив. Тие беа создадени за да се подобрат одредени технички карактеристики на Биткоинот, како што се брзината на трансакциите, безбедноста или потрошувачката на енергија. Токму овие помали криптовалути, алткоини, беа главните „жртви“ на масовната ликвидација во петокот, додека Биткоинот и Етерот се снаоѓаа малку подобро, пишува Блумберг.

Тарун Читра, коосновач на Gauntlet Networks, компанија за моделирање на ризик во крипто секторот, постави клучно прашање: кој треба да ги сноси загубите – фондот за берза и ликвидност или трговците? Читра забележа дека некои од 50-те најдобри алткоини по пазарна вредност немаа многу левериџ, што значи дека многу трговци во петокот веројатно реагираа на најавата на Трамп за дополнителни тарифи.

„Начинот на кој се продаваат алткоините повеќе потсетува на финансиска криза отколку на едноставна спирала на раздолжување“, рече Читра, објаснувајќи ја улогата на механизмите за управување со ризик познати како автоматско раздолжување. „Тоа беше повеќе поттикнато од спот продажба отколку од раздолжување. Можеби затоа некои од гласините за спектакуларни ликвидации имаат основа.“

Читра верува дека начинот на кој алткоините паднаа потсетува на финансиската криза:

„Распродажбата беше поттикната од реална продажба на средства, а не само од раздолжување. Затоа некако верувам во гласините дека некој морал да се повлече или целосно да се сруши“, рече тој.

Пазарот на криптовалути се карактеризира со екстремна волатилност и загуби кои се мерат во милијарди долари. Пред три години, во ноември 2022 година, падот и пропаѓањето на крипто берзата FTX доведе до губење на приближно 8,9 милијарди долари клиенти, со последователни хакерски напади и кражба на средства од неколку стотици милиони долари. Според аналитичарите, закрепнувањето и враќањето на загубите од 10 октомври ќе потрае со денови, ако не и со недели.