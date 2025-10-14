Штрајк во Грција: Сакаат да им воведат најдолг работен ден во Европа

Грчките бродови останаа во пристаништето, а железничкиот сообраќај беше запрен откако работниците престанаа да работат утрово во знак на протест против планираните реформи во трудовото право, кои вклучуваат продолжување на работното време на 13 часа во приватниот сектор.

Штрајкот, втор по ред од најголемите синдикати во јавниот и приватниот сектор во Грција овој месец, е темпиран да се совпадне со парламентарната дебата и гласање за законот за реформи на владата оваа недела.

Се очекува работниците, вклучувајќи болнички лекари и новинари од јавните медиуми, да маршираат кон парламентот напладне со други демонстранти.

Законот им овозможува на работодавците да го продолжат работното време, им дава поголема флексибилност во краткорочното вработување и ги менува правилата за годишен одмор во приватниот сектор.

Владата тврди дека законот ќе создаде поефикасен и пофлексибилен пазар на трудот, како и ќе ги заштити работниците од отпуштање ако одбијат да работат прекувремено.

Но, синдикатите велат дека законот им штети на правата на работниците, укинувајќи го осумчасовниот работен ден и лишувајќи ги од нивната преговарачка моќ во земја каде што просечните плати остануваат ниски во споредба со другите земји од ЕУ, и покрај зголемувањето на платите и пониската невработеност по ослабувачката должничка криза од 2009-2018 година.

Куповната моќ на Грците е меѓу најниските во Европската Унија, според податоците на Евростат.

„Наместо да ги зголемува приходите на работниците и да ги зајакнува јавните услуги, владата се одлучува за про-работодавачко трудово законодавство и исцрпувачко работно време“, се вели во соопштението на главните грчки синдикати од јавниот и приватниот сектор, ADEDY и GSEE.