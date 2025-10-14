Дали Македонија станува топ дестинација за странците? Новите бројки за туризмот откриваат изненадувачки тренд

Според најновите податоци за Државниот Завод за статистика, Македонскиот туристички сектор во август 2025 година забележа значајна активност, со вкупно 226,179 туристи кои оствариле 846,221 ноќевање.

Иако бројките за месецот покажуваат благ пад во споредба со истиот месец минатата година, севкупниот тренд за периодот јануари-август останува позитивен, со забележителен раст од 6.8% на вкупниот број туристи, главно поттикнат од зголемениот интерес на странските посетители.

Во текот на август, странските туристи беа доминантни, сочинувајќи 52% од вкупните посетители. Сепак, домашните туристи остануваат столбот на остварените ноќевања со удел од дури 73.4%, што укажува на подолгиот престој на домашните гости во туристичките центри низ земјата.

Анализата на првите осум месеци од годината открива интересни движења. Вкупниот број на туристи од јануари до август 2025 година се зголемил за 6.8% во однос на истиот период лани. Двигател на овој раст е зголемувањето од 11.6% кај странските туристи, додека кај домашните е регистрирано мало намалување од 1.4%.

Сличен тренд се забележува и кај ноќевањата. Во периодот јануари-август 2025, вкупниот број на ноќевања е зголемен за 1.0%. Странските туристи оствариле раст од 8.1% на ноќевањата, додека кај домашните има пад од 4.0%.

Турција на врвот на листата на странски посетители

Традиционално, туристите од Турција се најбројни и во август 2025 година, со импресивни 49,093 посетители. По нив следуваат туристите од Србија (10,309), Романија (5,202) и Холандија (5,075), што ја потврдува важноста на овие пазари за македонскиот туризам.

Детален преглед на статистичките податоци:

*Извор Државен Завод за статистика

С.Б.