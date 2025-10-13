Деновите на „plug-in“ хибридите изгледаат одбројани во Европа

Доаѓањето на сè повеќе електрични автомобили во Европа ги прави деновите на „plug-in“ хибридите да изгледаат одбројани. Новите автомобили напојувани со чиста електрична енергија веќе нудат доволна автономија, но ова е само една од причините зошто „PHEV“ возилата изгледаат бескорисни.

Вината за неуспехот на „plug-in“ хибридните автомобили лежи не само кај самите производители, туку и кај властите на ЕУ, кои никогаш не се обложувале на нив, како што правеле со електричните автомобили. Покрај тоа, во реални услови, вредностите на штетните емисии на „PHEV“ возилата се покажуваат многу пати повисоки од најавените. И за да се усогласат со наведените официјални податоци, овие хибриди мора да понудат најмалку 3 пати поголем електричен дострел.

Според новиот коефициент на корисност, сите нови „PHEV“ возила регистрирани од 1-ви јануари 2026-та година мора да имаат 2 пати поголем електричен дострел. А ова е невозможно да се постигне во реални услови, бидејќи би довело до значително зголемување на штетните емисии.

Иднината на „plug-in“ хибридите е загрозена и од новиот бран електрични автомобили, кои почнуваат да нудат импресивна автономија. На пример, кај новиот „Mercedes-Benz CLA“, тоа е околу 800 км, а комбинацијата со екстремно брзо полнење го прави овој модел многу интересна опција за оние кои размислуваат за „PHEV“.

Бидејќи за ефикасноста на „PHEV“ да биде вистинска, тој мора да застане за да ја наполни батеријата секој пат кога ќе се испразни. Кај електричен автомобил со досег од 600-800 км, нема да бидат потребни запирања за полнење, или ќе има најмногу едно на подолги патувања. И кога на ова ќе се додаде фактот дека цените на батериите постојано паѓаат, јасно е дека „PHEV“ повеќе немаат смисла од економска гледна точка.

Но, ова не е единствениот проблем што го имаат „plug-in“ хибридите, и покрај фактот дека сè повеќе производители се обложуваат на нив и во наредните години ќе пристигнат нови модели кои ќе мора да се соочат со кинеските предлози („BYD“, на пример, нуди 1500 км без повторно полнење). Во повеќето аспекти тие се и технички инфериорни во однос на електричниот автомобил.

„PHEV“ возилата се бучни и бавни кога работат во режим на согорување, моторот со внатрешно согорување е забележлив при забрзување и зголемување на вртежите. Сепак, тие можеби имаат поенергична влечна сила, но не можат да се споредат со електричните автомобили, чија енергија и моќност му се достапни на возачот веднаш. И ова е недостаток што негативно влијае на удобноста на патниците во „plug-in“ хибрид, во споредба со електричниот.

Најверојатно, Европа нема да брза веднаш да се раздели од „PHEV“ возилата во наредните години. Сепак, новите, построги еколошки стандарди се повеќе од доволни за да ја задушат оваа технологија, бидејќи брендовите се обврзани да продолжат да произведуваат електрични автомобили. А ако емисиите се зголемат, производителите ќе плаќаат повеќе казни за вишокот, што ги прави „PHEV“ возилата непрофитабилни.