Течниот гас (ЛНГ) може да биде пат кон никаде

Природниот течен гас, а во поново време и ЛНГ, се смета за мост помеѓу фосилните горива и обновливите извори на енергија, пишува колумнистот на „Bloomberg“, Хавиер Блас, во коментар. Но, се чини дека таа перспектива за природниот гас се соочува со предизвици.

Убавината на природниот гас е во тоа што кога се лади на -160°C, се претвора во течност и може да се транспортира со танкери насекаде, слично како нафтата, заобиколувајќи ги ограничувањата на цевководите. Досега, пазарите брзо го апсорбираа секој бран на зголемување на производството на ЛНГ.

Првиот бран, од 2009-та до 2011-та година, ја виде Кина како потпишува серија профитабилни договори за купување додека се појавуваа испораките од Катар. Вториот бран, од 2016-та до 2019-та година, беше речиси целосно управуван од Европа.

Се очекуваат нови капацитети за гасификација во 2026-та година, што ќе ги зголеми испораките за 60%. Пазарните аналитичари очекуваат дека ова би можело да ја намали цената на суровината.

Гасот е поеколошки од јагленот и е очигледен избор за оние кои ја поддржуваат зелената транзиција. Гасните централи се флексибилни и можат да го балансираат производството на соларни панели и ветерни фарми. Но, она што изгледа логично не секогаш функционира во реални услови, вели Блас, давајќи ја како пример Азија – локомотивата на побарувачката за енергија во моментов.

Јагленот е приоритет за економиите во развој, но не затоа што неговата цена е ниска, туку затоа што обично е локално, или барем регионално, производство. Тој е дел од енергетската безбедност, создавајќи милиони работни места (честопати во сиромашните региони кои се потпираат само на рудници). За овие земји, увозот на течен гас е скап и неоправдан.

Но, токму во земјите во развој има побарувачка за електрична енергија, а во Кина, на пример, во август имаше рекордно производство на електрани на јаглен. Употребата на јаглен се зголемува и на Филипините и Виетнам.

Со други зборови, едниот крај од „мостот“ останува да виси. Од другата страна се зелените електрани и особено сончевите панели, кои, сепак, го достигнаа следниот чекор од нивниот развој многу побрзо од очекуваното, изградба во комбинација со батерии.

Можеби неочекувано за многумина пред неколку години, пазарот беше преплавен со евтини кинески соларни панели (иронично, спонзорирани од евтината енергија од јаглен во земјата) и тие брзо стануваат водечки извор на енергија. Сепак, рамнотежата не доаѓа од течен гас, како што се очекуваше, туку од батерии.

Значи, вториот крај останува да виси и се покажува дека „мостот“ всушност не поврзува ништо, а јагленот и сончевите панели изгледаат поблиску од кога било.

Покрај тоа, земјите во развој ја научија својата лекција. Кога има криза, богатите земји земаат она што им треба и нудат повисока цена од нив и го повлекуваат гасот. Ова се случи во 2011-та година, кога по несреќата во нуклеарната централа Фукушима, на Јапонија ѝ беа потребни извори на енергија, како и во 2022-ра година, кога Германија и Европа плаќаа 350 евра за мегават-час за гас.

Во оваа ситуација, најдобрата надеж за производителите на течен гас е неговата цена да се намали, дури и ако тоа доведе до блокирање на проектите планирани за наредните години.