Паметниот часовник на „Google“ има нешто што никогаш не би го очекувале (ВИДЕО)

Најновиот „Google Pixel Watch 4“ крие изненадување што ќе ги воодушеви сите љубители на технологијата и поправките „направи сам“.

Според анализата на познатиот портал „iFixit“, новиот паметен часовник од понудата на „Google“ доби оценка од 9 од 10 за поправливост, што е реткост меѓу современите гаџети.

За разлика од претходните модели, „Pixel Watch 4“ повеќе не користи лепак за поврзување на клучните делови. Наместо тоа, има завртки и гумени заптивки, што овозможува полесен пристап до внатрешните компоненти и побрза замена на батеријата или екранот. Батеријата сега доаѓа во метално куќиште и може лесно да се одврти, додека екранот може да се отстрани без оштетување.

„Google“ објави и официјални сервисни прирачници, што дополнително го поедноставува процесот на поправка, без разлика дали е за корисници или независни сервиси.

Овој потег покажува дека „Google“ е сериозен во врска со одржливоста и намалувањето на е-отпадот, бидејќи олеснувањето на поправките го продолжува животниот век на уредите и ја намалува потребата од нови купувања.

Според „iFixit“, „Pixel Watch 4“ е еден од најпоправливите паметни часовници на пазарот досега, што би можело да постави нов стандард за другите производители.

