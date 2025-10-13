Будењето помеѓу 2 и 3 часот наутро може да биде знак за сериозен проблем

Доколку често се будите помеѓу 2 и 3 часот наутро, не го сфаќајте лесно. Експертите предупредуваат дека овој модел може да укажува на подлабок здравствен проблем што не треба да остане незабележан.

Според експертите во дневниот центар „Alderberry Care“, повторените ноќни будења, особено во исто време секоја вечер, не се само безопасна навика. Тие можат да бидат знак на хормонален дисбаланс, реакција на стрес или друга медицинска состојба што бара лекарско внимание.

„Многу од нашите пациенти кои се будат околу 2 часот наутро се чувствуваат исцрпено, вознемирено и нестабилно следниот ден. Иако несоницата е честа појава, особено кај постарите лица, никогаш не ја сметаме за нормална. Секогаш вреди да се провери што стои зад неа“, рекоа тие.

Кортизолот како можна причина

Д-р Ерик Берг објаснува дека ваквите будења може да бидат поврзани со покачени нивоа на хормонот на стрес кортизол.

„Кортизолот треба да биде низок во средината на ноќта за мозокот да може да се движи низ фазите на длабок сон без прекин. Но, околу 2 часот наутро, повеќето луѓе се во фаза на спиење со бавни бранови. Кога нивото на кортизол се зголемува, телото добива сигнал за будење – срцевиот ритам се зголемува, нивото на шеќер во крвта малку се зголемува, а умот станува активен“, вели д-р Берг.

Таквата ненадејна промена може да ве разбуди и да ве држи будни со часови. Ако ова се случува постојано, со текот на времето, се јавува хроничен замор, раздразливост и намалена концентрација.

Како да си помогнете?

Експертите од „Alderberry Care“ споделија неколку едноставни совети кои можат да помогнат во подобрувањето на квалитетот на спиењето, особено за оние кои често се будат во раните утрински часови.

1. Движете се во текот на денот

Благата физичка активност, како што се одење или градинарство, може да му помогне на телото природно да се замори до вечерта.

2. Придржувајте се до рутина за спиење

Легнете и будете се во исто време секој ден, дури и за време на викендите. Ова му помага на телото да воспостави стабилен биолошки ритам.

3. Создадете смирувачка атмосфера пред спиење

Пригушени светла, тивка музика и шолја топол билен чај можат да ви помогнат да се опуштите.

4. Избегнувајте кофеин, алкохол и тешка храна навечер

Овие фактори можат да го попречат заспивањето и да доведат до почести будења.

5. Ограничете го времето пред екран

Сината светлина од телефоните и телевизорите може да го потисне лачењето на мелатонин, хормон важен за спиењето. Наместо тоа, обидете се да прочитате книга или да слушате аудиокнига.

„Alderberry Care“ нагласува дека повремената непроспиена ноќ е нормална, но ако постојано се будите во исто време, особено ако е придружена со стрес, забрзан срцев ритам или исцрпеност, важно е да побарате помош.

„Сонот игра клучна улога во физичкото и менталното здравје. Ако се будите во исто време секоја вечер, не го игнорирајте. Понекогаш дури и малите промени во начинот на живот или третманот можат да направат голема разлика“, заклучуваат експертите.