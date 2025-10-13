„Warner Bros“ ја отфрла понудата за преземање на „Paramount“

„Warner Bros. Discovery“ ја отфрли првичната понуда на „Paramount“ за преземање на „Skydance“ како премногу ниска, изјавија луѓе запознаени со ова прашање, цитирајќи го „Bloomberg“.

„Warner Bros“ ја отфрли понудата на „Paramount“ од околу 20 долари по акција во последните недели, рекоа луѓето, зборувајќи под услов да останат анонимни бидејќи прашањето е приватно.

„Paramount“, предводен од Дејвид Елисон, има неколку опции во потрагата по „Warner Bros“, вклучувајќи зголемување на понудата, директно обраќање до акционерите или наоѓање дополнителна поддршка преку финансиски партнер, додадоа тие.

Дејвид Фарбер од „CNBC“ минатата недела објави дека компаниите се во преговори за договор, но не се согласиле за цена и „Paramount“ би можел да ја објави својата понуда јавно за да изврши притисок врз „Warner Bros“.

Акциите на „Warner Bros“ затворија во петокот на 17,10 долари по акција, давајќи ѝ на компанијата пазарна вредност од 42,3 милијарди долари. Цената на акциите на „Paramount“ достигна 17 долари по акција, давајќи ѝ вредност од 18,6 милијарди долари.

Елисон, кој е син на милијардерот Лари Елисон, ја презеде „Paramount“, матичната компанија на „CBS“, „Nickelodeon“, „MTV“ и истоименото филмско студио, во август, откако заврши спојување од 8 милијарди долари со неговата компанија за филмска продукција „Skydance Media“.

„Paramount“ е во преговори со алтернативниот менаџер на средства „Apollo Global Management“ за да ја поддржи неговата понуда, објави „Bloomberg“ минатата недела.

Елисон изјави на конференцијата „Bloomberg Screentime“ минатата недела дека не може конкретно да коментира за „Warner Bros“, но се залага за повеќе спојувања во индустријата.

„Warner Bros“ планира да се подели на две компании, едната фокусирана на кабелска телевизија, а другата на стриминг и студија, во договор што се очекува да се склучи следната година.

Извршниот директор на „Warner Bros“, Дејвид Заслав, верува дека може да нарача солидна премија за неговите бизниси за стриминг и студија откако ќе се одвојат од кабелските мрежи оптоварени со долгови, објави „Bloomberg News“ претходно. За да го склучи договорот, Елисон ќе мора да го убеди дека не пропушта можност за профит ако продаде пред тоа да се случи.