Крипто пазарот се опоравува по краткорочната распродажба: Биткоинот повторно над 115.000 долари

Повеќето главни криптовалути се опоравија од остри загуби претрпени во текот на викендот, откако претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, се обиде да ги смири загриженостите во врска со трговските односи меѓу Соединетите Американски Држави и Кина. Вкупната пазарна вредност на криптовалутите се зголеми за повеќе од шест проценти и надмина четири трилиони долари.

Пазарот се стабилизираше по пораката на Трамп

Според податоците од платформата CoinGecko, вкупната пазарна капитализација на криптовалутите се зголеми за повеќе од шест проценти рано наутро во понеделник по европско време и надмина четири трилиони долари.

Биткоинот се тргуваше за околу 115.000 долари, откако падна под 105.000 долари во петокот. Етерот врати дел од својата вредност и достигна околу 4.100 долари, откако падна под 3.500 долари.

Добивките се совпаднаа со изјавите на Доналд Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс, кои во текот на викендот покажаа подготвеност да постигнат договор со Кина, што ги намали тензиите меѓу двете најголеми економии во светот.

Бруталната продажба предизвика шок

Распродажбата што го погоди пазарот во петокот беше краткотрајна, но интензивна: рекордни 19 милијарди долари крипто позиции беа избришани откако Трамп објави нови, строги царини за кинески стоки.

Загубите на трговците беа дополнително зголемени од автоматските продажби и ниската ликвидност во необично време за тргување, пишува Блумберг.

„Опоравувањето е поттикнато од помирувачката порака од Доналд Трамп“, рече Ричард Галвин, коосновач на хеџ фондот DACM.

Повеќето алткоини сè уште се тргуваат далеку под нивоата од 9 октомври. „Во наредниот период, ризикот од ненадејни промени е сè уште висок, а пазарот е изложен на каква било нова ескалација на трговијата или други неочекувани ризици“, предупреди Галвин.

Влијание врз актерите на пазарот

Влијанието на распродажбата беше широко распространето: Athena USDe, третата најголема стабилна валута, накратко ја изгуби својата врска со доларот. Binance, најголемата берза за дигитални средства, се соочи со технички тешкотии и повеќе од 1,6 милиони мали трговци ги затворија своите сметки, според податоците од платформата Coinglass.

Извршните директори во недела почнаа да бараат информации за тоа кој претрпел најголеми загуби. Досега не се пронајдени докази за посериозен колапс како оној по колапсот на FTX во 2022 година.

Најголемото „ресетирање“ од FTX

Стапките за финансирање – каматата што ја плаќаат оптимистичките трговци за да користат левериџ во фјучерси – паднаа на најниско ниво од колапсот на FTX, што Coinglass го опишува како „едно од најтешките ресетирања во историјата на крипто пазарот“.

Каладан рече дека падот ги преполови отворените позиции во опциите за биткоин и етер – на 33 милијарди долари и 19 милијарди долари, соодветно. „Тоа ресетирање ќе постави постабилна основа за цените на среден рок“, рече Галвин.

Биткоинот достигна рекордно високо ниво од 126.251 долари на 6 октомври и сè уште е во пораст од 23% од почетокот на годината, главно благодарение на прокрипто политиките на Трамп во САД.