Samsung со највисока квартална добивка во последните три години

Се очекува Samsung Electronics да го оствари својот најголем квартален профит од 2022 година, благодарение на зголемувањето на цените на мемориските чипови поттикнати од силната побарувачка за сервери и повторното снабдување со залихи од клиентите, покажуваат проценките на аналитичарите.

Според податоците на LSEG SmartEstimate (врз основа на проценките на 31 аналитичар), Samsung треба да постигне оперативен профит од 7,1 милијарди долари за периодот јули-септември, што е зголемување од 10 проценти во споредба со истиот период минатата година, објавува Ројтерс.

Главната причина за закрепнувањето е зголемувањето на цените на конвенционалните мемориски чипови (DRAM), што ја компензира послабата продажба на HBM (меморија со висок пропусен опсег) чипови, бидејќи Samsung сè уште не започнал со испорака на своите најнови HBM3E чипови до Nvidia.

HBM чиповите се клучни за развојот на вештачката интелигенција (AI), бидејќи овозможуваат побрза обработка на големи збирки податоци и помала потрошувачка на енергија. Аналитичарите велат дека големите инвестиции во AI и зголемената употреба на капацитетот на серверот, вклучувајќи услуги како што е ChatGPT, ја зголемуваат побарувачката за традиционални мемориски чипови.

Според тајванската консултантска компанија TrendForce, цените на поединечните DRAM чипови се зголемија за 171,8 проценти во третиот квартал во споредба со претходната година. Сепак, доцнењата во испораката на напредни HBM3E чипови до Nvidia негативно влијаеја врз профитот и цената на акциите на Samsung. Конкурентите SK Hynix и Micron профитираа повеќе од бумот на вештачката интелигенција, додека повисокиот извоз на Samsung во Кина, каде што продажбата на напредни чипови е ограничена со санкциите на САД, го ограничува растот на компанијата.

Сепак, аналитичарите очекуваат расположението на пазарот кон Samsung да се подобри благодарение на новите договори со големи клиенти како што се OpenAI и Tesla. По објавувањето на договорот со Tesla во јули, акциите на Samsung пораснаа за повеќе од 43 проценти.