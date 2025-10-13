ПочетнаКОМПАНИИСоцијален експеримент кој ќе ве натера да размислите: Кога се создаваат предрасудите?
КОМПАНИИ

Социјален експеримент кој ќе ве натера да размислите: Кога се создаваат предрасудите?

0
телеком предрасуди

Во најраните години децата го градат својот поглед кон светот – тогаш, без да знаат, ги учат и предрасудите.

     Добивајте вести на Viber     

Тие не се вродени, туку се стекнуваат преку семејството, училиштето, друштвото.. Децата ги имитираат возрасните, ги повторуваат нивните зборови и ставови, дури и кога не ги разбираат.

Психолозите велат дека децата од 2–4 години забележуваат разлики (како боја на кожа или јазик), но не ги вреднуваат. Дури подоцна, по шестата и седмата година, под влијание на околината, почнуваат да кажуваат дека нешто е „чудно“ или „погрешно“ само затоа што е различно.

Околу тинејџерската возраст предрасудите може да се зајакнат или намалат, во зависност од влијанието на врсниците, образованието и контактот со различни групи.

Со цел да ја потврди тезата дека предрасудите се учат, Телеком направи едукативен социјален експеримент.

Погледнете го видеото и видете што кажаа децата:

Психолозите советуваат: зборувајте со децата за различностите на позитивен начин. Развивајте толеранција, емпатија и почит.
Да научиме поинаку. Да ги надминеме предрасудите за да вистински се поврземе. #НаправиМесто

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025