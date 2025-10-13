Apple ја укинува апликацијата Clips

Apple официјално ја исклучува Clips, една од поедноставните апликации за уредување видеа достапна во App Store од 2017 година. Апликацијата им овозможуваше на корисниците да комбинираат кратки видеа со музика, текст, филтри и AR ефекти и беше замислена како алатка за креирање содржина на социјалните мрежи.

Иако Clips доби неколку големи надградби во текот на годините, фактот е дека Apple заборави на неа и развојот практично е на пауза веќе некое време. Апликацијата веќе е отстранета од App Store, а корисниците се известени дека повеќе нема да се ажурира.

Оние кои претходно ја преземале апликацијата сè уште можат да ја користат на iOS и iPadOS, но Apple советува видеата да се извезуваат и зачувуваат во Photos, бидејќи идните верзии на оперативните системи би можеле целосно да ја оневозможат Clips.

Што се однесува до алтернативите на Clips, најблиското искуство го нуди CapCut, кој комбинира едноставен интерфејс, музика, ефекти и титлови. За оние кои сакаат поголема контрола, тука се VN Video Editor и InShot, додека понапредните корисници можат да посегнат по професионални решенија како LumaFusion или DaVinci Resolve за iPad.

Покрај тоа, повеќето социјални мрежи како TikTok, Instagram и YouTube денес имаат свои вградени алатки за уредување видеа, што природно го прави Clips да ја изгуби својата поранешна предност.