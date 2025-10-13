Google реагираше на забраната за користење на социјалните мрежи од страна на лица под 16 години во Австралија

Google, во сопственост на мултинационалниот технолошки конгломерат Alphabet, денес изјави дека ќе биде „исклучително тешко“ за Австралија да спроведе закон со кој се забранува користењето на социјалните медиуми од страна на лицата под 16 години, предупредувајќи дека владината иницијатива нема да ги направи децата побезбедни на интернет.

Владите и технолошките компании ширум светот внимателно ја следат Австралија, која во декември ќе стане првата земја што ќе ја забрани употребата на социјалните мрежи од страна на лица под 16 години, објавува Ројтерс.

Платформите за социјални мрежи нема да бидат обврзани да спроведуваат процедури за верификација на возраста, туку ќе бидат обврзани да користат вештачка интелигенција и податоци за однесување за сигурно утврдување на возраста.

На парламентарното сослушување за правилата за безбедност на интернет во понеделник, вишиот менаџер за владини односи на YouTube во Австралија, Рејчел Лорд, рече дека владината програма е добронамерна, но може да има „ненамерни последици“.

„Законот не само што ќе биде исклучително тежок за спроведување, туку и не успева да го исполни своето ветување да ги направи децата побезбедни на интернет“, предупреди Лорд.