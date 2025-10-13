Пад на индексите на азиските пазари: Причината, новите трговски тензии меѓу САД и Кина

Азиско-пацифичките пазари паднаа во понеделник откако Кина и САД ги заострија трговските ограничувања и издадоа нови обвинувања, обновувајќи ги тензиите меѓу двете најголеми економии во светот.

Индексот Hang Seng во Хонг Конг падна за 3,41%, додека кинескиот CSI 300 падна за 1,76%.

Кинескиот јуан во странство зајакна за 0,1% на 7,1267 во однос на доларот. Приносот на 10-годишните државни обврзници на Кина изгуби повеќе од 5 базични поени на 1,752%.

Кина изјави во неделата дека „не се плаши“ од трговска војна со САД откако претседателот Доналд Трамп вети дека ќе воведе нови казнени тарифи за кинескиот увоз.

Портпаролот на кинеското Министерство за трговија ги обвини САД за „двојни стандарди“ во врска со ветувањето на Трамп во петокот да воведе дополнителни 100% тарифи за тој увоз откако Кина воведе нови контроли врз извозот на ретки земни елементи.

Неодамнешните најави за политиката би можеле да сигнализираат дека Кина има намера да бара поголеми отстапки од САД, напиша Голдман Сакс во белешка во неделата.

Извозот на Кина порасна со најбрзо темпо за шест месеци во септември, додека увозот го забележа својот најголем раст за повеќе од една година, дури и кога трговскиот договор со САД останува неостварлив.

Извозот се зголеми за 8,3% во американски долари во септември во споредба со претходната година, покажаа податоците од кинеската царина во понеделник, надминувајќи ги проценките на економистите за пораст од 7,1% во анкетата на Ројтерс и закрепнувајќи се од шестмесечниот минимум во август.

Австралискиот ASX/S&P 200 изгуби 0,68%. Јужнокорејскиот Kospi падна за 2,35%, додека индексот на мала капитализација Kosdaq падна за 2,24%.

Сингапурскиот референтнен индекс падна за дури 1,5%. Јапонските пазари беа затворени поради празник.