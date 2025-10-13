Првите заложници пристигнаа во Израел, луѓето ги пречекуваат на плоштадот(ВИДЕО)

Во Тел Авив имаше гласни извици на радост кога беше објавено дека првите заложници на Хамас во Газа се предадени на Црвениот крст.

Илјадници луѓе се собраа околу голем екран на Плоштадот на заложниците, мавтајќи со израелски знамиња и држејќи знаци на кои пишуваше „вратете се дома“.

До екранот е часовник што го евидентира точниот број денови откако заложниците се во Газа.

Crowds in the Hostages Square in Tel Aviv cheer joyfully upon the announcement of the hostages' release.



Simply amazing 🩷🥳 pic.twitter.com/ictzZOOpm3 — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) October 13, 2025

Се очекува последните 20 живи заложници да бидат ослободени денес.

Црвениот крст утрово објави дека започнал операција во Појасот Газа за враќање на 20 преживеани израелски заложници од милитантната група Хамас, почетна фаза од договорот за прекин на огнот со цел да се стави крај на конфликтот во Газа, во кој помогна американскиот претседател Доналд Трамп.

„Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК) започна повеќефазна операција за олеснување на ослободувањето и трансферот на заложниците и притворените лица како дел од договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас“, објави организацијата.

Палестинската милитантна група Хамас утрово ги предаде првите седум израелски заложници на Меѓународниот комитет на Црвениот крст во Газа, изјави за Ројтерс функционер вклучен во операцијата, како дел од првата фаза од договорот за прекин на огнот со Израел, во замена за ослободување на стотици Палестинци од затвор.

Договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас, најголемиот чекор досега кон завршување на двегодишната војна, има за цел да го отвори патот за траен мир според планот од 20 точки на американскиот претседател Доналд Трамп, кој се очекува наскоро да слета во Израел.

Според договорот, Израел треба да ослободи речиси 2.000 палестински притвореници и осуденици од своите затвори во понеделник. Се очекува да бидат предадени уште 28 израелски заложници – 26 мртви и двајца чија судбина е непозната.

Сите 1.966 палестински притвореници од Појасот Газа кои требаше да бидат ослободени утрово се качија во автобуси во израелските затвори, потврди за Ројтерс функционер запознаен со операцијата.

Се очекува Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК) да ги предаде заложниците на израелските безбедносни сили, кои ќе ги однесат во Израел, каде што ќе бидат повторно обединети со своите семејства и префрлени со авион во болниците во централен Израел.

Службено лице вклучено во операцијата изјави за Ројтерс дека конвој на МКЦК пристигнал на првото место за земање заложници во Газа. Во Израел, луѓе што мавтаа со израелски знамиња се собраа во близина на Реим, воен камп во близина на Газа, каде што заложниците ќе бидат донесени, а потоа однесени во болници.

Околу десетина маскирани вооружени лица облечени во црно, очигледно членови на вооруженото крило на Хамас, пристигнаа во болницата Насер во јужна Газа, покажаа снимките од Ројтерс, собирајќи се на една од локациите каде што треба да пристигнат ослободените палестински затвореници.

Примирјето и размената на заложници и затвореници следеа по две години војна што се претвори во регионален конфликт, привлекувајќи земји како Иран, Јемен и Либан, а воедно продлабочувајќи ја меѓународната изолација на Израел и преобликувајќи го Блискиот Исток.

„Војната заврши“, им рече Трамп на новинарите на авионот „Ер Форс Уан“ додека леташе од Вашингтон за Израел во неделата. Запрашан за перспективите за регионот, тој рече: „Мислам дека ќе се нормализира“.

Трамп ќе биде пречекан како херој кога ќе се обрати пред израелскиот парламент подоцна во понеделник. Ќе му биде доделено највисокото цивилно одликување од Израел подоцна оваа година, рече израелскиот претседател Исак Херцог.