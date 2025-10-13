Неделен хороскоп 13.10.2025 до 20.10.2025

Овен (21.03 – 20.04)

РАБОТА: Вие можете да очекувате одличен период. Работа нема да имате многу, а состојбата е генерално стабилна.

ЉУБОВ: На полето за љубов ќе имате се што ви е потребно и ќе бидете задоволни.

ЗДРАВЈЕ: Без проблеми.

Бик (21.04 – 21.05)

РАБОТА: Доколку планирате деловно патување на некои пократки релации ќе остварите голем успех.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта можете да очекувате мало незадоволство во моменталната фаза.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со капиларите, вените, како и со хормоните.

Близнаци (22.05 – 22.06)

РАБОТА: На полето за финансии ви доаѓа значително подобрување и стабилизација.

ЉУБОВ: Љубовната ситуација е добра доколку веќе имате партнер. Ако сте слободни тоа ќе ви создава голема нервоза.

ЗДРАВЈЕ: Можна нервоза, вознемиреност и несоница.

Рак (22.06 – 22.07)

РАБОТА: Доколу се занимавате со приватен бизнис, пред вас е одлична фаза.

ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува голема блискост со саканото лице и исполнување на вашите емотивни желби.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со органите за варење, грбот, зглобовите.

Лав (23.07 – 22.08)

РАБОТА: Можно е да сте загрижени за работата или да имате некој страв од авторитети.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта, можни се некои нејасни односи или проблеми со љубомора и недоверба во врската.

ЗДРАВЈЕ: Лоша циркулација во нозете, чувствителни стапала.

Девица (23.08 – 22.09)

РАБОТА: Ве очекува добра атмосфера во односите со колегите, убаво ќе се согласувате.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта, можно е да имате некои дилеми и вашиот партнер да ви создава нервоза.

ЗДРАВЈЕ: Одлично.

Вага (23.09 – 22.10)

РАБОТА: Можете да сметате на подобрување на односите со надредените, што секако ви оди во прилог.

ЉУБОВ: На полето за љубов ќе имате големи кочници и можно е да планирате прекин на врската.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со забите.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

РАБОТА: Доколку сега склопите било какви преговори или договори, тие ќе ви донесат доста добри работи.

ЉУБОВ: На полето за љубов можете да очекувате убава и романтична ситуација.

ЗДРАВЈЕ: Можни мали проблеми поврзани за бубрезите или уринарните патишта.

Стрелец (22.11 – 21.12)

РАБОТА: Можете да очекувате дека деловно-финансиската состојба ќе ви биде сосема стабилна.

ЉУБОВ: Љубовната ситуација е многу интересна, ви се допаѓа личност со која можете да имате убава авантура.

ЗДРАВЈЕ: Без проблеми.

Јарец (22.12 – 20.01)

РАБОТА: Пред вас е поволен период за патување во странство или за соработка со други земји.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта можете да очекувате интересни средби но не и сериозна врска.

ЗДРАВЈЕ: Недостаток на енергија, омалаксаност.

Водолија (21.01 – 19.02)

РАБОТА: Иако пред вас имате многу деловни обврски, ќе успеете се да избалансирате и да се доведете во ред.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта можете да очекувате монотона ситуација.

ЗДРАВЈЕ: Можен пад на имунитетот. Проверете ја крвната слика.

Риби (20.02 – 20.03)

РАБОТА: Нема да морате да се грижите за работата, немате премногу обврски и ситуацијата е генерално многу позитивна.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта, ве очекува ново интересно познанство.

ЗДРАВЈЕ: Без поголеми проблеми, можна е мала настинк