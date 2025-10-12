Паѓаат акциите на светските пазари: Трамп ја заоштрува трговската војна со Кина

Цените на акциите паднаа на глобалните пазари минатата недела, бидејќи трговската војна меѓу двете најголеми економии во светот повторно се интензивираше, откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дополнителни 100% царини за кинески стоки.

На Волстрит, индустрискиот просек на Dow Jones падна за 2,7% минатата недела на 45.479 поени, додека S&P 500 падна за 2,4% на 6.552 поени, а Nasdaq падна за 2,7% на 22.204 поени.

До средината на неделата, овие индекси достигнаа нови рекордни максимуми, благодарение на надежите на инвеститорите дека американската централна банка ќе ги намали каматните стапки и серија зделки и преземања во технолошкиот сектор, поттикнувајќи еуфорија околу развојот на вештачката интелегенција.

Пораките на Трамп го потресоа пазарот

Сепак, цените на акциите нагло паднаа во петокот, што доведе до неделен пад на берзанските индекси.

Пазарот беше потресен од пораката на Трамп дека од 1 ноември ќе воведе дополнителни царини од 100 проценти за увоз на кинески производи, како и ограничувања за извоз на целиот стратешки софтвер во Кина.

Трамп рече дека на овој начин реагира на исклучително агресивниот трговски став на Кина и дека повеќе нема причина за средбата со кинескиот претседател Си Џинпинг, која требаше да се одржи за две недели.

Пораките на Трамп дојдоа откако Кина објави зголемена контрола врз извозот на ретки земни метали, а потегот на Пекинг дојде откако некои американски политичари повикаа на продолжување на забраната за извоз на чипови во Кина.

Кина е водечки светски производител на ретки земни метали важни за технолошката индустрија, а Вашингтон веќе го обвини Пекинг за злоупотреба на својата доминантна позиција.

Накратко, трговските преговори меѓу САД и Кина, кои траат со месеци, не изгледа дека одат баш добро.

„Првата и втората најголема економија во светот повторно се во конфликт, па затоа е сосема природно што инвеститорите реагираа со пристап „прво продавај, па потоа поставувај прашања“. Пораките на Трамп дојдоа како целосно изненадување и доведоа до неизвесност на пазарот. Некои велат дека нè очекува нестабилен октомври“, рече Рајан Детрик, стратег во Carson Group.

Три години владеење на биковите

Сегашниот биковски пазар трае веќе три години, а S&P 500 порасна за речиси 90 проценти во тој период, главно благодарение на силниот раст во технолошкиот сектор поттикнат од еуфоријата околу развојот на вештачката интелегенција.

Додека некои аналитичари велат дека се формира „балон“, што наскоро би можело да доведе до поостар пад на цените на акциите, други веруваат дека сè уште има простор пазарот да расте.

Европските берзи, исто така, паднаа минатата недела. Лондонскиот индекс FTSE падна за 0,7 проценти, на 9.427 поени, додека франкфуртскиот DAX падна за 0,6 проценти, на 24.241 поен, а парискиот CAC за 2 проценти, на 7.918 поени.