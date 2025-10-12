Џеф Безос го возвраќа ударот! Дипломата не е бескорисна: Цукерберг и Гејтс се исклучоци, а не правило

Некои од најголемите приказни за технолошки успех започнаа на универзитет – но не со диплома. Во 2004 година, Марк Цукерберг го започна Фејсбук од својата соба во студентскиот дом на Харвард, а потоа се откажа од колеџ. Бил Гејтс го стори истото речиси три децении претходно, основајќи го Мајкрософт со Пол Ален во 1975 година.

Сепак, основачот на Амазон, Џеф Безос, тврди дека тие се исклучок, а не правило.

„Можно е да имате 18, 19 или 20 години и да се откажете од колеџ за да станете одличен претприемач – но тоа се исклучоци“, рече Безос на Неделата на технологија во Италија на почетокот на октомври.

Наместо тоа, тој им советува на младите луѓе прво да работат во големи, добро организирани компании каде што можат да ги научат основите на успешниот бизнис.

„Секогаш им советувам на младите прво да се вработат во компанија која имплементира најдобри практики, каде што можете да ги научите основите – како добро да вработувате, како да спроведувате интервјуа, како да градите тим. Ова се вештини што ќе ви помогнат кога еден ден ќе започнете сопствен бизнис“, рече Безос.

Тој додаде дека работното искуство пред да започнете бизнис драстично ги зголемува шансите за успех.

Десет години искуство што промени сè

Безос го основал Амазон на 30-годишна возраст, по речиси една деценија работа во финансискиот сектор на Волстрит. Денес, тој е петтиот најбогат човек во светот со нето вредност од 234 милијарди долари.

За споредба, Гејтс и Цукерберг ги основале своите компании кога имале само 19 години. Сепак, тие се уште се меѓу најбогатите: Марк Цукерберг е четврти на листата на Форбс, со 250 милијарди долари, додека Бил Гејтс е на 15-то место со 121 милијарда долари.

Безос верува дека дополнителните десет години искуство многу му помогнале:

„Тие десет години повеќе ја подобрија веројатноста дека Амазон ќе успее. И тоа се покажа како вистина.“

Денес, пазарната капитализација на Амазон е 2,33 трилиони долари, што го прави најголемиот онлајн трговец на мало во светот.

За разлика од нив, Безос има диплома

Покрај искуството, Безос дипломирал и на колеџ – и тоа со највисоки почести. Дипломирал електротехника и компјутерски науки на Принстон во 1986 година со највисоки почести.

Беше член на почесните друштва Phi Beta Kappa и Tau Beta Pi и претседател на Студентското здружение за истражување на вселената. Токму оваа фасцинација со вселената подоцна се претвори во компанијата Blue Origin, основана во 2000 година, која Безос ја смета за „најважниот дел од неговиот живот“.

Blue Origin е сè уште приватна компанија, но Безос верува дека еден ден ќе стане поголема од Amazon.

„Тоа секогаш би бил мој совет: Завршив колеџ и уживав. Мислам дека тоа ми помогна“, рече Безос.

Дали дипломата сè уште вреди нешто?

И покрај зборовите на Безос, младите луѓе сè повеќе ја доведуваат во прашање вредноста на дипломата. Цените на школарината вртоглаво растат, а бројот на квалитетни работни места за новите дипломирани студенти се намалува.

„Запишувањето на факултет треба да биде тема на дебата денес“, рече Џим Фарли, извршен директор на Форд.

Од друга страна, Мајк Роу, познат застапник на занаетчиите, предупредува:

„Ништо во историјата на западната цивилизација не станало поскапо од четиригодишна диплома – ниту енергија, ниту храна, ниту недвижности, ниту здравствена заштита.“