Се менуваат пластичните шишиња

Овие промени претставуваат уште еден чекор напред во трансформацијата на секторот за пластика, со сè поизразен фокус на животната средина.

Пластичните шишиња наскоро ќе доживеат нова важна промена, по воведувањето на капаче што не може да се отстрани. Оваа новина, водена од еколошките барања и европските регулативи, има за цел да го намали влијанието на микропластиката и да поттикне поодржлива економија во производството на амбалажа.

Европската унија утврди дека од 2025 година шишињата направени од ПЕТ пластика мора да содржат најмалку 25% рециклирана пластика во својот состав.

Нови директиви на ЕУ за составот на пластичните шишиња

Оваа мерка, содржана во нова директива за животна средина што стапи на сила на 1 јануари 2025 година, има за цел значително да го намали производството на нова (девствена) пластика и да го поттикне рециклирањето. Уделот на рециклирана пластика ќе се зголеми на 30% до 2030 година, со конкретен ефект врз целиот производствен циклус.

Иако додавањето на рециклирана пластика може да им даде на шишињата малку поинаков изглед – честопати потемна или жолтеникава нијанса – гарантирано е дека основните карактеристики како што се хигиената, отпорноста и функционалноста на пакувањето ќе останат непроменети. Производителите ќе мора да ги прилагодат своите процеси за да ги исполнат новите стандарди, а воедно да обезбедат безбедност и квалитет на производот.

Влијанија и придобивки од новата структура на шишињата

Оваа трансформација се вклопува во поширока рамка на иницијативи насочени кон борба против микропластичното загадување – супстанции кои се разградуваат на ситни честички и претставуваат сè поголема закана за морските и копнените екосистеми. Употребата на шишиња со поголема содржина на рециклиран материјал придонесува за намалување на побарувачката за фосилни суровини, што исто така го намалува јаглеродниот отпечаток на производствениот синџир.

Во Италија, како и во остатокот од Европската Унија, спроведувањето на овие мерки се смета за клучен чекор во борбата против загадувањето на животната средина и во промовирањето на транзицијата кон кружна економија. Промените нема да бидат веднаш очигледни за потрошувачите, но тие претставуваат значаен пресврт кон одржливоста на пластичното пакување.

Производствените компании ќе мора да ги надминат техничките предизвици за да се осигураат дека воведувањето на рециклирана пластика нема да ја загрози безбедноста на храната или трајноста на производот во пакувањето. Сепак, очекуваните еколошки придобивки се значајни – намалување на емисиите на стакленички гасови и помала количина на пластичен отпад што завршува на депонии или инсинератори.

Борбата против микропластиката и улогата на иновациите во пакувањето

Еволуцијата на пластичните шишиња е дел од поширокиот глобален напор за ограничување на ширењето на микропластиката, која често се создава со распаѓање на пластични материјали од фосилно потекло. Покрај капачето што не може да се отстрани, воведено за да се спречи истурање на мали делови, новиот состав на шишињата претставува уште еден важен чекор во борбата против овој еколошки проблем.

Употребата на висококвалитетна рециклирана пластика и оптимизацијата на производствените процеси се од клучно значење за намалување на присуството на микропластика во животната средина и за поттикнување на поодговорен модел на потрошувачка.

Италија, ангажирана на неколку фронтови во заштитата на животната средина, на тој начин се хармонизира со европските директиви, придонесувајќи за развој на секторот за пакување кон поодржливи и иновативни решенија.

Преминувањето на шишиња со минимална содржина на рециклирана пластика не само што ја намалува зависноста од фосилни ресурси, туку и поттикнува кружен систем на производство, во кој материјалите се користат повторно и се вреднуваат, намалувајќи го отпадот и негативните влијанија врз екосистемот.